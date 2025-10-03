自由電子報
娛樂 最新消息

（影）190公分「鏟子超人」是他 金雲衝花蓮救災...被這幕震撼到

金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲憑BL劇《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎，雖然正忙著準備紅毯戰袍，仍抽空跑到花蓮當「鏟子超人」，身高190公分的他，站在災區房屋前「人比屋簷還高」的畫面引起討論。

金雲到花蓮當「鏟子超人」。（記者陳奕全攝）金雲到花蓮當「鏟子超人」。（記者陳奕全攝）

金雲今（3日）分享，一開始只是先捐款，但後來在社群看到許多人自發去幫忙，他也忍不住想盡一份力，就和大學同學選定在9月28日，出發前先買好車票雨鞋手套、護目鏡等工具，只是到現場才發現，情況比想像中還要嚴重，「雖然看起來人很多，但往裡面走，會發現人力還是不夠，很多房子都被泥巴淹掉一半以上，滿難過的

金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）

金雲回憶，當時鏟土鏟到全身發熱，一度中暑、脫水，「就趕快休息一下，大家真的很辛苦」，因為泥巴堆得太高，連原本的棒球場都被掩埋，「我是坐在圍牆上面休息的」，站在災區的照片，也讓大家驚呼怎麼比屋簷還高。

金雲到花蓮當「鏟子超人」。（記者陳奕全攝）金雲到花蓮當「鏟子超人」。（記者陳奕全攝）

不過，金鐘頒獎典禮進入倒數，金雲去花蓮前有和公司報備，但公司其實最怕他「出意外」，尤其是腰的問題，他坦言自己很容易閃到腰，「去年閃過兩次，有一次是開車打噴嚏，另一次是彎腰撿球」，他也半開玩笑說，可能因為長太快，腰部肌肉沒有跟上。

金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）金雲到花蓮當「鏟子超人」。（翻攝自臉書）

被問到還會不會再長高？金雲笑說應該不會了，「再長就糟了，衣服褲子都不好借，紅毯造型到現在還沒敲定。」不過他也信心滿滿，保證屆時一定能帥氣現身紅毯。

金雲保證帥氣現身紅毯。（記者陳奕全攝）金雲保證帥氣現身紅毯。（記者陳奕全攝）

點圖放大header
點圖放大body

