許孟哲帶病錄《飢餓》 阿喜自爆「五次確診」笑翻全場

《飢餓遊戲》康茵茵（左起）、李易、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、阿喜、江俊翰、夏宇禾、欣菲。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》本週日將播出南投特輯，錄影一開始就出現「病號話題」。主持人許孟哲一開口聲音沙啞，立刻被孫協志識破：「很確定他感冒了，請你往後退！」王仁甫更打趣：「為什麼你每天都在感冒？」許孟哲則無奈解釋，可能是小孩從學校帶回病毒，讓他「紙做浩克」般虛弱。

聊到病毒傳染，李易爆料：「阿喜自己帶妹妹小孩出門也被傳染啊！」結果阿喜邊後退邊自嘲：「我是五確啦！」直接被大家強制隔離，笑翻全場。

《飢餓遊戲》南投縣長許淑華（右二）現身探班並與藝人同樂。（中視提供）

這集還有李易、康茵茵、江俊翰、夏宇禾、欣菲等來賓參與，錄影過程充滿驚喜。南投縣長許淑華特地現身探班，還親自下場擔任關主，踩玩具火箭讓藝人搶接，彷彿在玩「接捧花」。當天豔陽高照，縣長仍耐心陪玩，讓孫協志心疼直喊：「縣長都要曬傷了！」

蔡黃汝等藝人想辦法接住玩具火箭。（中視提供）

