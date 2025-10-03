金雲入圍金鐘新人遭整 身高190受挫「錯過很多角色」

金雲身高關係常遇困擾。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲以BL劇《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎，透露公布名單時緊張到吃不下，當被經紀人安慰「沒關係，下次再加油」，他以為自己沒入圍，後來才知道被整。身高190公分的他，坦言因為太高，錯過不少角色，也很難借衣服，金鐘戰袍仍在尋找中。

談起被整，金雲笑說：「那一瞬間情緒轉折超大，本來差點想哭，還是趕快打電話給媽媽報喜，結果講到有點哽咽。」後來他再打給奶奶報喜，奶奶卻誤會他已經「得獎」了，馬上叫他去看電視新聞，讓他哭笑不得，他其實很想邀請家人陪他走金鐘紅毯，不過奶奶因為行動不便，只能在觀眾席上支持。

在《看見愛》中，金雲挑戰飾演聾人角色，為此特別學了手語。他直言最難的地方不是動作，而是情緒，「手語跟講話一樣，會有換氣、頓點、起承轉合。一開始我就只是比動作，老師就說完全不對，後來才慢慢加進呼吸跟情緒。」他還分享醫院那場哭戲練了很久，拍的時候反而一次到位，「排練時大概只有60、70%的狀態，沒想到正式拍時超過自己想像，環境真的會幫助演員進入情緒」。

身高190公分的金雲，也遇到不少「身高困擾」，他撞過不少東西，像是捷運的鐵桿、路邊的招牌、廣告帆布掛的水，坐飛機更是痛苦，「基本上就是頂著，90度坐在那邊，家人最常叫我不要駝背」，除了生活上的麻煩，身高也影響他接戲，「錯過很多次角色，衣服也很難借，現在紅毯衣服還沒確認，還在洽談中，因為身高的關係，還沒實際試過。」至於會想露哪？他大方說：「要露的話也可以，最近有比較認真在健身，不會穿紅內褲，導演有給我藝能神社的御守，希望紅毯不要掉漆！」

對於這次入圍的競爭對手，金雲有稍微做功課，也特別提到對《在光裏的人》杜蕾印象最深，但心態很放鬆，「我抱持著認識朋友的心態去。」他也期待能在典禮上遇見鳳小岳，「之前在活動遇過，小岳哥說希望有機會再見面，我就想說，這次是不是能在金鐘見到，很期待。」

雖然進演藝圈一開始並不被家人支持，金雲回憶：「家人原本希望我去當牙醫，但我媽媽可能韓劇看很多，很想當星媽，她是第一個支持我的人。」現在家人都成了最強後盾，「他們每次見面都會叮嚀我，要小心這個、小心那個」。

