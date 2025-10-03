才剛新婚！風田錄影緊貼女星上演「身體結合劇」 搭檔看傻急喊卡

風田（右起）、朵拉、巴鈺首次在節目合體，默契頗佳。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕風田、朵拉主持TVBS《食尚玩家》熱血48小時，本周與來賓巴鈺組成「花吃小隊」，要在6600元預算內，吃遍6家餐廳。巴鈺難得上節目，母愛大噴發，頻被風田喊媽，此外，她還戲魂大開，對著風田就要上演「身體結合」劇，秒被朵拉喊卡。

巴鈺在2017年就主持過《食尚玩家》，她一出場就熱情地連唱帶跳，嚇得風田「倒退嚕」直喊好瘋。3人首次合體，默契頗佳。巴鈺一路上對風田、朵拉呵護備至，不時替2人擦拭嘴角，風田搞笑稱巴鈺就像媽媽一樣，隨後「謝謝媽媽」、「媽！你先吃」等敬語層出不窮，逗得巴鈺連連笑出聲。

朵拉（左起）、風田和巴鈺前往赤科山，尋找夢幻金針花田。（TVBS提供）

3人到花蓮最南端的赤科山，尋找全台最夢幻、最美麗的黃金花海金針花田，美景催化下，巴鈺和風田即興演出愛人分手戲碼，風田作勢打勾勾保證，一定會重回巴鈺身邊，巴鈺忘情貼臉靠近，鼻孔逐漸往風田翹起的小拇指戳進，朵拉看不下去，跳出來喊卡：「你們兩個都已結婚，不要鬧了！」

儘管她阻止隊友們荒謬的「身體結合」劇，但到了最後一站─新話題中式麵食館，見門口掛著「老闆單身」招牌，她靠向25歲年輕老闆，詢問對方是否願意接受大8歲的姊姊？不料老闆只回，還沒想過這方面問題！朵拉拐彎被打槍，仰天吶喊：「我到底還要被拒絕幾次！」

