娛樂 最新消息

《全明星》林敬倫花蓮救災 「血淋淋7心得」網讚爆：太敬佩

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮因颱風引發堰塞湖溢流，光復地區遭泥沙淹沒，《全明星》林敬倫也親自投入救災，他昨（2日）提醒有意前往的志工務必做好準備，「這不是比賽，量力而為最重要」，一席真實體驗引起網友熱烈回應。

林敬倫前進災區馳援。（組合照，翻攝自臉書）林敬倫前進災區馳援。（組合照，翻攝自臉書）

林敬倫詳細列出多項注意事項，包括一定要將全身包覆好，戴口罩、防護眼鏡、袖套與手套，並以白貼保護易磨破皮部位，但也強調會非常悶熱，必須注意補充水分與休息。他還提醒志工不要逞強，盡量用大肌肉群如臀部、大腿與背肌來出力，避免腰部或手臂過度使用而受傷。

林敬倫建議，志工可先在現場排隊等候分配，或掃描現場QR Code加入群組，避免亂晃而無法有效幫忙。他也提到，救災並非只有挖土一種方式，像物資分配等工作同樣需要人手，甚至自備的手持小鋤頭都派上大用場，「踩到泥巴不要硬拔，左右甩動再慢慢拔出」，實用技巧獲得不少網友按讚。

最後，林敬倫誠懇表示「這不是比賽，有多少能力就做多少事，沒有人會責備你，但若弄到橫紋肌溶解就本末倒置了。」他向所有志工、國軍與提供物資金援的民眾致敬，並承諾「我會再回來幫忙的。」溫暖舉動令網友感動直呼「太敬佩！」、「演員不是只會演戲，行動才最有力量。」

點圖放大body

