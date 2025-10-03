自由電子報
娛樂 最新消息

郭富城竟是三線演員出身 自嘲「我外型太吃虧」

郭富城出席講座。（亞洲電影大獎學院提供）郭富城出席講座。（亞洲電影大獎學院提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕郭富城現身馬來西亞出席「香港電影巡禮—吉隆坡站」，在拉曼理工大學舉辦三場深度講座，分享從舞台到大銀幕的35年心路歷程。

郭富城帶著《無名指》及《麥路人》兩部作品，首次在大馬校園與學生面對面交流，出場時現場尖叫聲不斷。他與主持人暢談35年的演藝經歷，回憶從舞蹈員被發掘進入TVB藝員訓練班時，自己對於演戲並沒抱很大期望，「我在訓練班的成績拿到最高分，但我的外型是『輸蝕』（吃虧，位居劣勢）的，其他比賽選拔出來的男藝員又高大又靚仔，一出來就被監製看中做要角，我就從三、四線角色做起，我是沒有所謂的，因為還年輕，需要一些經歷，一步一步去成長是好事。」

《光影藝途》大合照。（亞洲電影大獎學院提供）《光影藝途》大合照。（亞洲電影大獎學院提供）

當年憑摩托車廣告意外走紅台灣的他，開啟了他的歌手之路，他坦承當年國語都聽不懂，就在台灣發專輯，接著再憑《對你愛不完》一炮而紅。90年代他一年發三張唱片，每日奔波於舞台、宣傳，那十年他確實快速成長，但也陷入疲憊：「少了一些刺激點。」後來他決定將重心轉向電影，在拍攝陳木勝的《三岔口》更奪下金馬獎最佳男主角，後來再憑《父子》、《踏雪尋梅》等電影不斷突破自己。

他特別感激合作過張叔平和譚家明導演，前者讓他學會放下偶像包袱、在造型上令我開竅、徹底放開進入角色；譚家明則令他知道，用鏡頭去呈現角色處境：「我遇過一位教舞台劇的導師，他數拍子、我們讀對白，然後他的節奏會越來越快，這個訓練是考驗我們背對白的熟悉度，令我們在片場無論任何狀況、節奏都能講好對白！ 」郭富城強調：「不是要背熟，而是滾瓜爛熟！ 」他亦提到自己多年來積極與新銳導演合作，希望能為年輕電影人提供更多被看見的機會，推動香港電影的持續發展。

