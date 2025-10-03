春浪20週年超狂名單曝！黃韻玲母子首同台 張艾嘉也來了

張艾嘉（左起）、馬思唯、黃韻玲皆會出席春浪音樂節。（友善的狗提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「春浪音樂節」迎來20周年，將於10月31日至11月2日台中森渼原盛大舉行，完整卡司陣容昨日正式揭曉，壓軸登場的最後一夜，由華語嘻哈最具代表性的靈魂人物馬思唯MASIWEI震撼現身，另外包括影壇重量級人物張艾嘉，也將攜手鋼琴家嚴俊傑，以「說故事 × 音樂」的形式，把文字的溫度與旋律的流動交織在舞台上。

馬思唯MASIWEI以獨到的音樂視角與不容忽視的舞台氣場，奠定華語嘻哈不可撼動的地位。這一次，他將首度領軍踏上台中，登上春浪萬人舞台，帶來極具份量的壓軸演出。

春浪首日為萬聖夜，除了萬聖節特別系列活動，更邀請影壇前輩張艾嘉攜手鋼琴家嚴俊傑合作，嚴俊傑將透過鋼琴界法拉利之稱的義大利法吉歐利FAZIOLI鋼琴，化作幽冥之門的聲響，隨著張艾嘉的字字珠璣，緩緩譜寫出一則只屬於萬聖夜的驚悚故事，帶來詩意與氛圍兼具的極致體驗。

春浪更特別規劃「世代合奏」單元，音樂精靈黃韻玲暌違多年回歸舞台，將與兒子沈裕紘首度同台，以音樂作為彼此間的交流語言，象徵傳承與延續。

韓國獨立樂團BIURET則將攜手從演員斜槓為創作歌手的鳳小岳，帶來充滿爆發力與魅力的跨界合作，勢必成為樂迷心中最難忘的瞬間。

2025春浪音樂節主視覺。（友善的狗提供）

除了音樂與生活，春浪20周年現場不僅邀請多位客家歌手帶來演出，更結合客家文化體驗，推出 「客家新丁粄 DIY 手縫吊飾」、「可可擂茶首座體驗」 活動，讓樂迷在音樂之外，也能感受土地與文化的溫度。

完整卡司陣容包括蘇打綠 sodagreen、張震嶽Ayal Komod、國蛋 GorDoN、PeaceHotel和平飯店、美秀集團、ADOY、Phum Viphurit、Penthouse、Awich、WIM…等，每組都是亮點。

✿ DAY 1 | 10.31 Fri.

蘇打綠 sodagreen｜張艾嘉說故事 ft. 嚴俊傑｜SUGIZO（JP）｜Awich（JP）｜無妄合作社｜鶴 The Crane｜ASTERISM（JP）｜Who Cares 胡凱兒｜FunkyMo｜慶記KTV-DJ Double K｜黃宇寒Han｜良式｜浪漫里｜台灣拉丁重擊｜愛希頌缽

✿ DAY 2 | 11.1 Sat.

張震嶽Ayal Komod｜SPYAIR（JP）｜國蛋 GorDoN ｜Penthouse（JP）｜美秀集團｜PeaceHotel和平飯店｜桑布伊｜WIM（TH）｜王若琳｜溫室雜草｜艾蜜莉AMILI｜JEANTONIC（MY）｜Grrrl Gang（ID）｜夕陽武士｜周穆｜宅邦戰隊｜上山｜JEG樂團 ft. 台灣鼓王黃瑞豐 ｜AZeR吳欣澤與西尤島計劃｜愛希頌缽

✿ DAY 3 | 11.2 Sun.

馬思唯MASIWEI｜黃韻玲｜宇宙人｜康士坦的變化球 KST｜Phum Viphurit（TH）｜怕胖團 PAPUN BAND｜ADOY（KR）｜李竺芯 Siri Lee｜Andr｜cotoba（KR）｜黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train｜我是機車少女I’mdifficult｜甜約翰 Sweet John｜Biuret（KR）ft.鳳小岳 ｜Yappy｜體熊專科 ver 1.5｜ 凹與山 Our Shame｜葉穎 Leaf Yeh

