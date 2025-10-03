自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

春浪20週年超狂名單曝！黃韻玲母子首同台 張艾嘉也來了

張艾嘉（左起）、馬思唯、黃韻玲皆會出席春浪音樂節。（友善的狗提供）張艾嘉（左起）、馬思唯、黃韻玲皆會出席春浪音樂節。（友善的狗提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「春浪音樂節」迎來20周年，將於10月31日至11月2日台中森渼原盛大舉行，完整卡司陣容昨日正式揭曉，壓軸登場的最後一夜，由華語嘻哈最具代表性的靈魂人物馬思唯MASIWEI震撼現身，另外包括影壇重量級人物張艾嘉，也將攜手鋼琴家嚴俊傑，以「說故事 × 音樂」的形式，把文字的溫度與旋律的流動交織在舞台上。

馬思唯MASIWEI以獨到的音樂視角與不容忽視的舞台氣場，奠定華語嘻哈不可撼動的地位。這一次，他將首度領軍踏上台中，登上春浪萬人舞台，帶來極具份量的壓軸演出。

春浪首日為萬聖夜，除了萬聖節特別系列活動，更邀請影壇前輩張艾嘉攜手鋼琴家嚴俊傑合作，嚴俊傑將透過鋼琴界法拉利之稱的義大利法吉歐利FAZIOLI鋼琴，化作幽冥之門的聲響，隨著張艾嘉的字字珠璣，緩緩譜寫出一則只屬於萬聖夜的驚悚故事，帶來詩意與氛圍兼具的極致體驗。

春浪更特別規劃「世代合奏」單元，音樂精靈黃韻玲暌違多年回歸舞台，將與兒子沈裕紘首度同台，以音樂作為彼此間的交流語言，象徵傳承與延續。

韓國獨立樂團BIURET則將攜手從演員斜槓為創作歌手的鳳小岳，帶來充滿爆發力與魅力的跨界合作，勢必成為樂迷心中最難忘的瞬間。

2025春浪音樂節主視覺。（友善的狗提供）2025春浪音樂節主視覺。（友善的狗提供）

除了音樂與生活，春浪20周年現場不僅邀請多位客家歌手帶來演出，更結合客家文化體驗，推出 「客家新丁粄 DIY 手縫吊飾」、「可可擂茶首座體驗」 活動，讓樂迷在音樂之外，也能感受土地與文化的溫度。

完整卡司陣容包括蘇打綠 sodagreen、張震嶽Ayal Komod、國蛋 GorDoN、PeaceHotel和平飯店、美秀集團、ADOY、Phum Viphurit、Penthouse、Awich、WIM…等，每組都是亮點。

✿ DAY 1 | 10.31 Fri.

蘇打綠 sodagreen｜張艾嘉說故事 ft. 嚴俊傑｜SUGIZO（JP）｜Awich（JP）｜無妄合作社｜鶴 The Crane｜ASTERISM（JP）｜Who Cares 胡凱兒｜FunkyMo｜慶記KTV-DJ Double K｜黃宇寒Han｜良式｜浪漫里｜台灣拉丁重擊｜愛希頌缽

✿ DAY 2 | 11.1 Sat.

張震嶽Ayal Komod｜SPYAIR（JP）｜國蛋 GorDoN ｜Penthouse（JP）｜美秀集團｜PeaceHotel和平飯店｜桑布伊｜WIM（TH）｜王若琳｜溫室雜草｜艾蜜莉AMILI｜JEANTONIC（MY）｜Grrrl Gang（ID）｜夕陽武士｜周穆｜宅邦戰隊｜上山｜JEG樂團 ft. 台灣鼓王黃瑞豐 ｜AZeR吳欣澤與西尤島計劃｜愛希頌缽

✿ DAY 3 | 11.2 Sun.

馬思唯MASIWEI｜黃韻玲｜宇宙人｜康士坦的變化球 KST｜Phum Viphurit（TH）｜怕胖團 PAPUN BAND｜ADOY（KR）｜李竺芯 Siri Lee｜Andr｜cotoba（KR）｜黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train｜我是機車少女I’mdifficult｜甜約翰 Sweet John｜Biuret（KR）ft.鳳小岳 ｜Yappy｜體熊專科 ver 1.5｜ 凹與山 Our Shame｜葉穎 Leaf Yeh

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中