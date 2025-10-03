自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

祈錦鈅花蓮救災遭嗆「學學李多慧」 心痛被針對：胸部太大了對不起

祈錦鈅親力親為投入救災工作。（翻攝臉書）祈錦鈅親力親為投入救災工作。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民女神祈錦鈅日前投入風災重建工作，親自駕車前往花蓮光復鄉協助清理，卻遭部分網友酸言攻擊，甚至被質疑「擺拍」，還有人嗆她「學學李多慧」，讓她感到無奈親訴：「為什麼只針對我？」

身材姣好的祈錦鈅無端遭罵，她在社群表示：「那個細肩帶內衣連墊子都沒有，不小心有一點多的擠出來，一堆人在那裡針對，就不小心胸部太大了對不起啊！」甚至氣炸反擊：「口出惡言沒帶點良心的，可以期待收到一些存證信函了。」

昨天祈錦鈅已經上工，忙著拍攝最新寫真，昨晚再次發聲:「我的裝備和衣著是什麼已經不重要了，反正事實是什麼現場的人知道，能多一雙手和一份力才是我的本心本意，謝謝每位在現場並肩的朋友，也謝謝願意理性看待的你們。」其實這幾天下來，她也不忘呼籲外界關注災區家庭的需求，「無論你是在前線、後端後勤，或是在螢幕前轉發、提供可靠資訊，都是在幫忙。如果這次的風波能讓更多人關注災區需求，我願意承受這些誤解。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中