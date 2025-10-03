祈錦鈅花蓮救災遭嗆「學學李多慧」 心痛被針對：胸部太大了對不起

祈錦鈅親力親為投入救災工作。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民女神祈錦鈅日前投入風災重建工作，親自駕車前往花蓮光復鄉協助清理，卻遭部分網友酸言攻擊，甚至被質疑「擺拍」，還有人嗆她「學學李多慧」，讓她感到無奈親訴：「為什麼只針對我？」

身材姣好的祈錦鈅無端遭罵，她在社群表示：「那個細肩帶內衣連墊子都沒有，不小心有一點多的擠出來，一堆人在那裡針對，就不小心胸部太大了對不起啊！」甚至氣炸反擊：「口出惡言沒帶點良心的，可以期待收到一些存證信函了。」

昨天祈錦鈅已經上工，忙著拍攝最新寫真，昨晚再次發聲:「我的裝備和衣著是什麼已經不重要了，反正事實是什麼現場的人知道，能多一雙手和一份力才是我的本心本意，謝謝每位在現場並肩的朋友，也謝謝願意理性看待的你們。」其實這幾天下來，她也不忘呼籲外界關注災區家庭的需求，「無論你是在前線、後端後勤，或是在螢幕前轉發、提供可靠資訊，都是在幫忙。如果這次的風波能讓更多人關注災區需求，我願意承受這些誤解。」

