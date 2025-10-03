自由電子報
娛樂 最新消息

不送番仔火！秦楊花蓮救災身影曝光 網激讚：謝謝劉文聰

秦楊現蹤花蓮光復鄉救災。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）秦楊現蹤花蓮光復鄉救災。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮水災重創光復地區，秦楊也現身救災，他曾因演出《台灣霹靂火》「劉文聰」一角走紅，如今沒有送出戲裡的番仔火與汽油，而是帶著真心在光復地區協助指揮，畫面曝光後掀起網友熱議。

花蓮馬太鞍溪因土石流形成堰塞湖，溢流後造成嚴重災情，居民生活交通受阻，全台各地志工自發馳援，展現強大互助精神。除了波特王、Energy牛奶、李多慧等藝人投入救災外，秦楊雖然近來身體狀況急轉直下，右眼在父親節當天突然完全失明，左眼僅剩0.02視力，仍不畏病痛現身光復，親自協助救災行動。

秦楊身體力行前往災區救災。（組合照，翻攝自Threads）秦楊身體力行前往災區救災。（組合照，翻攝自Threads）

網友捕捉到秦楊投入花蓮救援的畫面，紛紛留言激讚「希望秦楊大哥一切都好」、「他身體不好還願意當志工，真的很佩服」、「這次不是送火柴和汽油，改送愛心」。許多人更直呼「謝謝劉文聰！」認為這樣的身影，讓花蓮夜晚增添一股溫暖力量。

點圖放大
點圖放大

