50歲李明川長相改變「被誤認大學生」 霸氣嗆酸民：可以閉嘴了

李明川日前去動眼袋手術。（光澤診所提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李明川今年4月過50歲生日，他的願望就是赴紐約放假一個月，而這趟旅行一直到上個月才成行，這次他終於做了「等待十年」的眼袋手術，術後成果大成功，還被當成大學生，意外獲得診所主動詢問，邀請他擔任形象大使。

對於眼袋，李明川有一分特殊的心結，他說小時候就有眼袋了，這眼袋跟著他40年。10年前就想去手術，一直沒去的原因是修復期要冰敷、熱敷很辛苦，術後照顧壓力很大。

請繼續往下閱讀...

這次他終於鼓起勇氣、把心動化成行動，原因在於長期被網友批評外貌，嫌他又老又垮又胖，讓李明川認真思考：「50歲是一個分水嶺，如果我還要繼續工作10年以上，如果大家還要看我這張臉看個10年，我就應該像車子一樣保養跟維修。」

李明川坦言以前被網友說白白胖胖、眼袋很大，被攻擊到體無完膚都不在意，這一次去做手術：「我不是被攻擊到走心，而是我去做了手術跟減肥，現在沒有眼袋也變瘦了，這些酸民可以閉嘴了吧！」

李明川去美國被認成大學生。（產值娛樂提供）

回憶這趟紐約假期，李明川說自己其實什麼都沒做，就是去感受生活，去看了房子，思考退休後在當地生活的可能性。印象最深刻的就是不斷被當成大學生：去博物館參觀，買票時服務員問他「學生票嗎」？去便利商店買杯咖啡，店員問他「放暑假來旅遊嗎」？李明川說：「我知道亞洲人在外國人眼中看起來年紀會比較小，但以前最多被說30歲，這次竟然一直被以為是學生。」

最近這段時間，很多人都好奇怎麼看起來變化這麼大？李明川笑說：「連我自己都還在適應新的長相。手術後幾週就漸漸消腫，但到現在已經三個月了，我照鏡子還是覺得不太習慣，好像換了一張沒有眼袋的臉。老實說，心理上的適應比外表的恢復還花時間，到現在拍照時還有點害羞。不過看到身邊朋友的讚美與詢問，也覺得這樣的改變值得。」

此外，已經擔任明新科技大學三創中心CEO五年的他，新學年將以50歲以上的樂齡族為招生目標，李明川說：「因為少子化，各校招生嚴峻，我們希望為這些熟齡朋友開啟『第三人生大學』，我會規劃一系列適合的課程，歡迎你們回來念大學、研究所。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法