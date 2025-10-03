自由電子報
娛樂 最新消息

Hulu正式登陸台灣Disney+！全面取代Star開啟全球綜合娛樂新紀元

Disney+宣布Hulu於10月9日起正式成為該平台的全球綜合娛樂品牌之一。（Disney+ 提供）Disney+宣布Hulu於10月9日起正式成為該平台的全球綜合娛樂品牌之一。（Disney+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼串流平台Disney+ 今（3）日宣布Hulu於10月9日起擴展其全球影響力，正式成為Disney+ 平台上的全球綜合娛樂品牌之一，於台灣市場取代原Star品牌。此次品牌策略調整後，訂閱用戶將持續享有Disney+ 豐富多元的優質內容，從獲獎無數的綜合娛樂作品、闔家觀賞的首選作品、以及持續擴張的亞太原創作品庫。Hulu 以突破性且屢獲好評的原創作品與代表性的品牌綠色廣為人知。

Hulu 專區即將推出一系列令人期待的美國、韓國與日本原創作品，包括萊恩墨菲打造的時尚高張力法律劇《訴訟女王》，由格蓮高絲、金卡戴珊與奈西娜許領銜主演；韓國浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》，由崔宇植與庭沼珉演繹「先婚後愛」的甜蜜火花；韓國驚悚動作劇《操控遊戲》，池昌旭與 D.O.都敬秀上演極限對決；以及視覺風格鮮明的日本青春動畫《WONDANCE—熱舞青春—》等。此外，備受觀眾喜愛的華語劇和古裝劇如《慶餘年》系列、《藏海傳》、《子夜歸》等等作品，也將歸入Hulu 旗下。

這波精彩新作將加入全球好評作品的行列，包括經典醫療美劇《實習醫生》、人氣情境喜劇《摩登家庭》、國際史詩大劇《幕府將軍》、黑馬口碑美劇《潛能探案組》等，以及深受台灣觀眾喜愛的日韓作品，包括《暴風圈》、《血謎拼圖》、《來自地獄的法官》、《殺人者的購物中心》、《MOVING 異能》、及《噬亡村》。

Disney+ 匯聚來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與 Hulu 的數百部電影、獨家原創影集與數千集電視節目，成為家庭、朋友與影迷探索新世界與新故事的終極串流平台。

