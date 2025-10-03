自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃鐙輝《九條好漢》慘遭過肩摔 扮可疑人物還反被制伏

黃鐙輝（左）扮演可疑人物被星兵黃恩賜（右）制伏。（台視提供）黃鐙輝（左）扮演可疑人物被星兵黃恩賜（右）制伏。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》最新一集中，星兵們挑戰體能極限與心理壓力，訓練過程張力滿滿。最驚險的一幕發生在戰術行軍課程，扮演可疑人物的班長黃鐙輝，竟遭黃恩賜一記俐落過肩摔制伏，帥氣身手驚豔全場，潘君侖也大讚：「班長盡責！」林亭翰更打趣：「大家應該也都蠻想摔班長的！」

好漢連與重防營弟兄一同進行躲避球大賽。（台視提供）好漢連與重防營弟兄一同進行躲避球大賽。（台視提供）

星兵們突破極限，展現真正的好漢精神。（台視提供）星兵們突破極限，展現真正的好漢精神。（台視提供）

星兵們擬城鎮作戰，挑戰團隊極限。（台視提供）星兵們擬城鎮作戰，挑戰團隊極限。（台視提供）

星兵們為了「營站吃到飽」與「榮譽假一天」獎勵，在躲避球比賽中火力全開，最終由好漢連奪勝，阿夫、蓋瑞與孫綻獲選MVP，前往營站與啦啦隊女孩們共享輕鬆時光。但短暫歡樂後，迎來嚴酷的「近接戰鬥」訓練，模擬城鎮作戰的高難度課程，讓孫其君直呼「沒有想像中簡單」，阿夫、蓋瑞也感嘆難度極高。

躲避球大賽獲得MVP者到營站享福利。（台視提供）躲避球大賽獲得MVP者到營站享福利。（台視提供）

營站迎來啦啦隊女神一粒（右）和甜美女孩紀欣伶。（台視提供）營站迎來啦啦隊女神一粒（右）和甜美女孩紀欣伶。（台視提供）

壓力之下，曾子余努力練習爬竿，雙腿磨傷仍不放棄，卻因擔心拖累隊友，罕見萌生退意，自認像老鼠屎。黃鐙輝班長耐心勸勉：「只要再加把勁，他其實和大家沒有太大差距。」

星兵曾子余竟萌生退意。（台視提供）星兵曾子余竟萌生退意。（台視提供）

游泳課讓星兵們放鬆紓壓。（台視提供）游泳課讓星兵們放鬆紓壓。（台視提供）

期末鑑測倒數三天，星兵們加緊訓練。（台視提供）期末鑑測倒數三天，星兵們加緊訓練。（台視提供）

隨著期末鑑測逼近，林亭翰傷癒回歸，首次參與3000公尺測驗，直呼有回到最佳狀態。為了舒緩壓力，星兵們享受泳池時光，脫下上衣展現好身材，林亭翰甚至拿麥克筆畫「假腹肌」笑翻全場。令人驚喜的是，曾子余在游泳中展現過人實力，讓黃鐙輝讚許每個人都有天賦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中