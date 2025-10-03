黃鐙輝《九條好漢》慘遭過肩摔 扮可疑人物還反被制伏

黃鐙輝（左）扮演可疑人物被星兵黃恩賜（右）制伏。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》最新一集中，星兵們挑戰體能極限與心理壓力，訓練過程張力滿滿。最驚險的一幕發生在戰術行軍課程，扮演可疑人物的班長黃鐙輝，竟遭黃恩賜一記俐落過肩摔制伏，帥氣身手驚豔全場，潘君侖也大讚：「班長盡責！」林亭翰更打趣：「大家應該也都蠻想摔班長的！」

好漢連與重防營弟兄一同進行躲避球大賽。（台視提供）

星兵們突破極限，展現真正的好漢精神。（台視提供）

星兵們擬城鎮作戰，挑戰團隊極限。（台視提供）

星兵們為了「營站吃到飽」與「榮譽假一天」獎勵，在躲避球比賽中火力全開，最終由好漢連奪勝，阿夫、蓋瑞與孫綻獲選MVP，前往營站與啦啦隊女孩們共享輕鬆時光。但短暫歡樂後，迎來嚴酷的「近接戰鬥」訓練，模擬城鎮作戰的高難度課程，讓孫其君直呼「沒有想像中簡單」，阿夫、蓋瑞也感嘆難度極高。

躲避球大賽獲得MVP者到營站享福利。（台視提供）

營站迎來啦啦隊女神一粒（右）和甜美女孩紀欣伶。（台視提供）

壓力之下，曾子余努力練習爬竿，雙腿磨傷仍不放棄，卻因擔心拖累隊友，罕見萌生退意，自認像老鼠屎。黃鐙輝班長耐心勸勉：「只要再加把勁，他其實和大家沒有太大差距。」

星兵曾子余竟萌生退意。（台視提供）

游泳課讓星兵們放鬆紓壓。（台視提供）

期末鑑測倒數三天，星兵們加緊訓練。（台視提供）

隨著期末鑑測逼近，林亭翰傷癒回歸，首次參與3000公尺測驗，直呼有回到最佳狀態。為了舒緩壓力，星兵們享受泳池時光，脫下上衣展現好身材，林亭翰甚至拿麥克筆畫「假腹肌」笑翻全場。令人驚喜的是，曾子余在游泳中展現過人實力，讓黃鐙輝讚許每個人都有天賦。

