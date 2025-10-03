自由電子報
娛樂 最新消息

《孤味》億萬導演傳捷報！《雙囍》入選東京影展 劉冠廷樂當「世界焦點」

《雙囍》導演許承傑（左）與主演劉冠廷將前往東京影展世界首映。（水花電影提供）《雙囍》導演許承傑（左）與主演劉冠廷將前往東京影展世界首映。（水花電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕明年賀歲檔新片《雙囍》確定入選東京國際影展「世界焦點」單元，將於東京影展舉辦世界首映，今（3）日正式宣佈導演許承傑與男女主角劉冠廷、余香凝將一同前往東京影展，劉冠廷聽到喜訊時非常雀躍，幽默地說：「感謝東京影展，感謝《雙囍》所有辛苦的工作人員，因為有大家辛苦的付出，我們才能成為『世界的焦點』。」

導演許承傑繼以《孤味》創下億萬票房後再度編導新作，得知入選時非常驚喜，同時心懷感恩：「我上一部作品《孤味》也入選同個單元，但當年正逢疫情，我只能從線上遠端參與放映。這次能親自帶著《雙囍》到東京影展和觀眾一起分享，對我來說格外珍貴。」

在《雙囍》飾演新娘的余香凝，非常期待前往東京影展與觀眾一同觀影。（水花電影提供）在《雙囍》飾演新娘的余香凝，非常期待前往東京影展與觀眾一同觀影。（水花電影提供）

在片中飾演新娘的香港影后余香凝聽到入選時同樣表示驚喜又興奮：「非常高興電影可以入選這麼有代表性的國際影展，還是世界焦點單元，很感謝東京影展的肯定。世界首映當天除了觀眾，也會是我第一次看《雙囍》，非常緊張又期待電影呈現出的點點滴滴。」

劉冠廷對於《雙囍》即將在東京世界首映感到期待又緊張，形容就像要飛日本見公婆。（水花電影提供）劉冠廷對於《雙囍》即將在東京世界首映感到期待又緊張，形容就像要飛日本見公婆。（水花電影提供）

提及即將首映面對的心情，劉冠廷開玩笑說：「《雙囍》在講一個婚禮的故事，所以即將世界首映的心情，就好比要見公婆，有點緊張又有點興奮，而且公婆還住在東京，是一種要嫁去日本的感覺嗎？希望日本的觀眾朋友們能踴躍參加這場婚禮。」

劉冠廷也表示：「希望能讓觀眾有被療癒的感覺，讓大家看完心是暖的，如果有興起想要結婚的念頭，與另一半攜手面對人生未來的挑戰那就太好了。」余香凝則分享：「面對家庭的問題，是沒有地區和語言界限，希望電影可以傳遞給觀眾勇敢地去愛自己、愛家人、擁抱過去和迎接未來。」兩人皆希望透過電影中對家庭、婚姻的詮釋，讓觀眾感受到溫暖與愛。《雙囍》將於2026年農曆春節正式上映。

