片酬遠超男主角！趙露思《許我耀眼》身兼多職身價再攀高峰

趙露思因新劇《許我耀眼》開播，再度成為話題。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星趙露思近年憑多部戲劇累積高人氣，近期主演的新劇《許我耀眼》熱播，收視與討論度持續攀升，即使與經紀公司「銀河酷娛」陷入長達9個月的合約糾紛，她的商業價值依舊不減。

該劇開播首日便出現粉絲自發包場，場次突破10萬，網路熱度指數飆上2萬7千，五天內成功擠進騰訊年度榜。趙露思此次轉型挑戰城府深沉的名媛角色許妍，擺脫過往「傻白甜」形象，演技受到肯定。

她在片場的多重身份也引起關注。除了主演，她還親自負責角色的妝髮造型與服裝搭配，戲服不少由她自行購買，開播前4集中就換上31套造型，從職場女強人到貴氣名媛皆駕馭自如，網友稱她是「偶像劇妝造天花板」。

片酬方面，趙露思此劇酬勞達1,200萬人民幣，較上一部《珠簾玉幕》的1,000萬再提升200萬。相比之下，男主角陳偉霆為800萬，男二唐曉天僅60萬，差距明顯。業界分析，她自行負責妝造提升角色完成度，加上本身流量與話題度，是片酬上調主因，也再度證明她在時尚與戲劇市場的影響力。

