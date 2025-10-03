自爆60歲是退休終點！張學友震撼宣布巡演「終章」場地曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友生涯第十套「60+巡迴演唱會 」，經歷了兩年多的時間，至今已演出逾二百八十場，個人演唱會紀錄更衝破一千場再創紀錄。今年12月他將重返紅館演出八場 「張學友60+巡迴演唱會 香港 終章」，與樂迷共渡聖誕節及新年，迎接2026年的來臨。

香港及紅磡體育館見證張學友四十年的音樂旅程。（環球音樂提供）

選擇重返紅館演出「張學友60+巡迴演唱會終章」，歌神說:「終章，是代表一個樂章的完結，也同時代表另一樂章的開始，表演尚在進行中。選擇在香港紅磡體育館作為張學友60+演唱會（終章）的舉行場地是我的一個執念。」

張學友感性分享，香港、紅磡體育館，沉載著他這四十年在歌唱表演事業的所有回憶和點點滴滴，「能夠在這裡完成我這次本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過了。」歌神更坦言60歲曾經是我生命、事業、一切一切的假設終點，「當真到了這年紀，當重新檢視自己的能力、對唱歌表演的熱愛，又萌生了辦第十個個人演唱會的念頭。」

張學友60+巡迴演唱會終章重返紅館。（環球音樂提供）

早就有和管弦樂合作一個更成熟的演唱會的念頭，張學友更欣賞芭蕾舞的優美和對舞蹈動作的嚴格要求，「加上我的歌，輕易地有了60+演唱會的表演框架，做起來卻沒有想像中容易。編曲、視覺、編舞、燈光、服裝美術、曲目安排、舞台設計都經過多次建議 > 試驗 > 推倒重來的循環中慢慢形成，也多虧了有各部門的同事傾力協助，才能實現呈現在舞台的表演，衷心感謝團隊的努力！」

對於巡演即將落幕，張學友明白每個演唱會都會有終章出現的一天，「躹躬感謝張學友60+演唱會過去兩年多每一場入場支持我們的觀眾，成就了今天將迎來的終章。我和我的團隊承諾會好好享受並努力完成60+演唱會在香港紅磡體育館舉行的終章，為大家及我們留下最美的回憶！期待新的樂章！感謝大家！ 」

