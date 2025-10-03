自由電子報
娛樂 最新消息

3歲就開始健身！錦榮40歲回歸光幕「凍齡體態超養眼」

久違回歸的大帥哥錦榮參賽。（好看娛樂）久違回歸的大帥哥錦榮參賽。（好看娛樂）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《最強的身體》第八集本週日登場，男子單人競賽號稱顏值最強對決，參賽者包括祖雄、潘君侖、孫其君，以及久違回歸的大帥哥錦榮。主播蔡尚樺笑說：「這組對我的眼睛很友好，全部都很帥！」

本集顏值爆表 左起錦榮、祖雄、史凱文。（好看娛樂）本集顏值爆表 左起錦榮、祖雄、史凱文。（好看娛樂）

其中最受矚目的錦榮，今年40歲仍維持凍齡狀態。出道前他原本是健身教練，至今依舊嚴格自律，完全看不出歲月痕跡。他透露，從3歲起父母就每週帶他進健身房5天，運動早已是生活的一部分，「這次參戰是為了測試自己的極限，但真的超難，甚至開始快拉不動了！」他坦言過程比想像中還嚴峻，連表情管理都差點失守。

潘君侖累到想吐仍拚完賽。（好看娛樂）潘君侖累到想吐仍拚完賽。（好看娛樂）

祖雄秀完美肌肉、成績不俗。（好看娛樂）祖雄秀完美肌肉、成績不俗。（好看娛樂）

曾參加《全明星運動會》的潘君侖則笑言，雖然事前聽過節目強度驚人，但親身體驗才叫「震撼教育」，過程累到想吐，但完成挑戰後的成就感讓他直呼值得。

全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，開播以來話題不斷、收視持續攀升。（好看娛樂）全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，開播以來話題不斷、收視持續攀升。（好看娛樂）

女子單人賽則由歌手梁一貞挑戰，她平時熱愛跑馬與健身，鼓勵觀眾「當妳覺得做不到的時候，一定要給自己一個機會去嘗試！」

《最強的身體》7歲舉重小精靈何冰柔驚豔全場。（好看娛樂）《最強的身體》7歲舉重小精靈何冰柔驚豔全場。（好看娛樂）

此外，本週還有伊林模特兒組隊壓境，《全明星運動會》第四季紅隊則互為對手，火花不斷。節目更安排7歲「舉重小精靈」何冰柔表演賽，標準的舉重動作讓參賽者大讚，展現全民健身精神。

點圖放大body

