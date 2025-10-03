嘎琳退隊仍有風波！樂天女孩爆內鬼案 琳妲曬對話截圖發聲了

嘎琳（左）退隊仍有風波爆出，琳妲嚇喊恐有內鬼。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳近日因屢傳緋聞、還被冠上小三標籤，身心俱疲的她日前已在合約結束後退隊，不過如今又再爆出負面傳聞，被指搭飛機出席活動時，拿出高級信用卡升等經濟艙，這樣的爆料也讓昔日隊友琳妲看不過，懷疑團隊有內鬼，今（3）日也在發聲強調自己沒有害過人。

昨2日正逢嘎琳生日，卻再有周邊新聞爆出，琳妲當時就直呼不明白嘎琳加錢坐安全門旁邊記者會知道、還有拿出信用卡事情，懷疑隊內有內鬼，直言起雞皮疙瘩、毛骨悚然。

請繼續往下閱讀...

這之後筠熹也發文做聲援，同隊的黃禹菡更直呼「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳，安靜很難嗎？」貼文再次引發討論，也引來琳妲、筠熹、小紫等人留言，不過該則貼文在凌晨就已被下架。

而原本站出來挺嘎琳的琳妲也疑似被捲入內鬼風波，稍早她在社群曬出對話，可以看到琳妲問出「不會以為是我吧」，對方則回「不是妳」，琳妲隨後鬆一口氣表示：「我會嚇屎」。

琳妲直言自己今年上新聞版面已經夠多了，「我哪裡來的資源跟媒體交換八卦，我在這行十幾年，從來沒有害過人從！！！！來！！！！！！！！因為我相信人性本善。」

