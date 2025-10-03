自由電子報
娛樂 最新消息

于冠華還清千萬債務翻轉人生 「拒金援愛女出道」原因曝光

一邊拋接藥球一邊清唱也難不倒于冠華。（年代提供）一邊拋接藥球一邊清唱也難不倒于冠華。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手于冠華近日登上《聚焦2.0》暢聊私下規律生活，回歸自然的他維持10點睡覺6點起床的模範作息，並利用頂樓空間打造小型健身房，高球拳擊樣樣來，連雙節棍也難不倒他，目前已獲得拳擊C級教練認證，自豪體檢全部過關，保持最佳狀態就算穿上30年前打歌服也零違和。

于冠華在烏來經營餐廳16年。（年代提供）于冠華在烏來經營餐廳16年。（年代提供）

于冠華在節目中提起當年經營餐廳身無分文，全靠朋友借錢才能勉強生活，直言直到50歲才終於還清千萬負債，在那之前的人生全是負的。50歲之後重新開始，還好一路以來股票、房地產投資都算順利，如今生活無虞，感謝老天爺疼愛。聊到愛女于齊薇勇闖演藝圈，他雖支持，但不會砸錢為女兒圓夢，因為適不適合全靠老天賞飯吃，勉強不來。于冠華清楚「星二代」頭銜可能成為阻力，尤其在媽媽方文琳的金鐘獎視后光環下，難免被拿來跟父母比較，不過很欣慰女兒會主動報名表演課精進自己。

于冠華在節目中大秀雙節棍招數。（年代提供）于冠華在節目中大秀雙節棍招數。（年代提供）

于冠華自律健身展現凍齡成果。（年代提供）于冠華自律健身展現凍齡成果。（年代提供）

11月20日即將在台北大巨蛋登場的「民歌大團圓」演唱會進入如火如荼的準備期，于冠華一派輕鬆笑稱沒有壓力，因為在如此盛大的陣容中，自己竟是老么的存在，謙虛表示自己只是小螺絲釘，也特別透露將演唱經典名曲《機場》，致敬永遠的恩師薛岳、韓賢光。

點圖放大body

