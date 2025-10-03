自由電子報
娛樂 最新消息

金馬準影后驚現《零日攻擊》 率隊剽悍大街攔罪犯

高伊玲在《零日攻擊》飾演軍事安全總隊調查官。（牽猴子提供）高伊玲在《零日攻擊》飾演軍事安全總隊調查官。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》第10集《破膽行動》明將播出，劇中侯彥西扮國防部官員，遭單承矩持槍指頭，金馬凖影后高伊玲飾軍事安全總隊調查官，大街攔阻。李冠毅全副武裝登上金門，本集罕見呈現「前線中的前線」大膽島的驚險對戰，連國防部審片時都訝異怎麼拍到軍用卡車。

 侯彥西與李冠毅劇中詮釋的兄弟檔，一個任職國防部，一個以志願役身分堅守前線。此集，共軍正式入侵大膽島，迸發少見的軍戰場面。前線的李冠毅面臨槍林彈火的嚴厲危機，第一線短兵相接；後方侯彥西則身陷軍事共諜案，國防高層也遭滲透，危機重重，揭示「贏得勝利的唯一方法是信任」。

侯彥西（右）在《零日攻擊》扮國防部官員，遭單承矩持槍指頭。（牽猴子提供）侯彥西（右）在《零日攻擊》扮國防部官員，遭單承矩持槍指頭。（牽猴子提供）

李冠毅（左）在《零日攻擊》以志願役身分堅守前線。（牽猴子提供）李冠毅（左）在《零日攻擊》以志願役身分堅守前線。（牽猴子提供）

 製作人鄭心媚表示，本集皆在金門取景，「我們把已經成為觀光景點的隧道改裝成前線軍事指揮所，通宵拍攝。為了讓觀眾感受大膽島的氛圍，特別申請到大膽島空拍，島上行駛的軍卡都是後製動畫做的。拍攝完，讓國防部審片時，他們還驚訝地問怎麼拍到大膽島上的軍卡？ 因為太逼真了。」國防部僅只支援一些已退役的裝備，作為劇中軍事指揮所現場的布置。

 侯彥西的角色置身軍事共諜風暴中，他說：「這角色最大挑戰是如何處理他內心的層次，怎樣讓角色有立場、有行動，但又不失人性。想讓觀眾看到角色的理性與情感之間的拉扯，呈現一個在矛盾中努力守住底線的人。」

 

一場被單承矩舉槍指頭脅持，侯彥西上演飆車驚魂戲，他回憶：「拍這場戲時，為了營造車子失控而造成S形行駛的效果，是用拖車拉著道具車的方式拍攝。雖然做好安全措施，但過程中所產生的離心力還是很大，我有安全帶可以固定身體，但坐在後座的單承矩老師，因為戲劇動作需求，沒繫安全帶，所以他就只能隨『車』擺動，當時真的很驚險，印象中老師還不小心撞到頭，好在沒有大礙。」

 

高伊玲剛以《我家的事》獲提名本屆金馬獎最佳女主角，在本劇中，她展現勇猛慓悍一面。她飾演軍事安全總隊調查官，除了調查共諜案的文戲，更有率隊荷槍大街攔阻罪犯的戲，她勇猛衝上前，高手一舉，慓悍喝斥單承矩的威脅，場面劇力萬鈞。

 

《零日攻擊》每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

