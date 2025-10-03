自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《一笑隨歌》虐戀開播 李沁失憶重逢陳哲遠「仇人成戀人」

李沁（右）、陳哲遠在《一笑隨歌》火花四射。（翻攝自微博）李沁（右）、陳哲遠在《一笑隨歌》火花四射。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕「國民哥哥」陳哲遠攜手李沁主演愛奇藝古裝劇《一笑隨歌》，改編自同名小說，敘述一名曾射中皇子的女射手，失憶後與皇子重逢，兩人從仇敵轉為相知相惜的浪漫故事。兩人在劇中火花四射，勢必引發追劇熱潮。

李沁在《一笑隨歌》飾演紅衣女射手「付一笑」。（翻攝自微博）李沁在《一笑隨歌》飾演紅衣女射手「付一笑」。（翻攝自微博）

李沁劇中飾演紅衣女射手「付一笑」。錦繡國於平陵一戰面臨敗局之際，她的驚天一箭射中由陳哲遠飾演的夙砂大皇子「鳳隨歌」，扭轉了戰局。然而，李沁卻在平陵一戰後不久意外墜崖，並失去了記憶，她被懸壺濟世的正念山莊凌家所救，卻在此處意外與宿敵陳哲遠再度重逢。看著如此狼狽的她，陳哲遠直覺此事與自己在平陵一戰的遭遇脫不了關係。

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（翻攝自微博）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（翻攝自微博）

陳哲遠想利用李沁找到幕後真相，而李沁也必須依靠陳哲遠，在重重追殺之下保住性命。昔日死敵的兩人，此刻不得不互相倚靠，在波譎雲詭的玉京城中殺出生路，而愛情也在無數次生死交關間悄然滋長。前因早已埋下，仇恨、辜負、欺騙、求不得、放不下……人人既是執棋者，也是盤上棋子。李沁與陳哲遠只能在風波中緊緊攜手，共同破除黑暗陰謀，擊碎命運枷鎖，不負蒼生，亦不負卿。《一笑隨歌》10月2日起於愛奇藝國際站播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中