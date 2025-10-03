《一笑隨歌》虐戀開播 李沁失憶重逢陳哲遠「仇人成戀人」

李沁（右）、陳哲遠在《一笑隨歌》火花四射。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕「國民哥哥」陳哲遠攜手李沁主演愛奇藝古裝劇《一笑隨歌》，改編自同名小說，敘述一名曾射中皇子的女射手，失憶後與皇子重逢，兩人從仇敵轉為相知相惜的浪漫故事。兩人在劇中火花四射，勢必引發追劇熱潮。

李沁在《一笑隨歌》飾演紅衣女射手「付一笑」。（翻攝自微博）

李沁劇中飾演紅衣女射手「付一笑」。錦繡國於平陵一戰面臨敗局之際，她的驚天一箭射中由陳哲遠飾演的夙砂大皇子「鳳隨歌」，扭轉了戰局。然而，李沁卻在平陵一戰後不久意外墜崖，並失去了記憶，她被懸壺濟世的正念山莊凌家所救，卻在此處意外與宿敵陳哲遠再度重逢。看著如此狼狽的她，陳哲遠直覺此事與自己在平陵一戰的遭遇脫不了關係。

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（翻攝自微博）

陳哲遠想利用李沁找到幕後真相，而李沁也必須依靠陳哲遠，在重重追殺之下保住性命。昔日死敵的兩人，此刻不得不互相倚靠，在波譎雲詭的玉京城中殺出生路，而愛情也在無數次生死交關間悄然滋長。前因早已埋下，仇恨、辜負、欺騙、求不得、放不下……人人既是執棋者，也是盤上棋子。李沁與陳哲遠只能在風波中緊緊攜手，共同破除黑暗陰謀，擊碎命運枷鎖，不負蒼生，亦不負卿。《一笑隨歌》10月2日起於愛奇藝國際站播出。

