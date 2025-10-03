劉力穎遭暴力後消失一周 認了昏倒送醫：看到醫藥費再昏一次

YouTuber劉力穎因昏倒送醫休養一週。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber劉力穎日前在韓國因拒絕陌生男子搭訕而遭毆打，造成全身多處擦傷、手指出現骨折。事件曝光後，她一度暫停更新社群，直到昨（2）日才透過Instagram限時動態說明近況，透露因昏倒送醫休養一周，無法使用手機，也未能處理工作。

劉力穎表示，過去一週幾乎無法下床，只能臥躺休息，對於延誤與廠商及粉絲的聯繫，她致上歉意並承諾將恢復狀態後補上進度，「團購的商品下禮拜我努力好起來，會開始努力分享好物給你們的！」

她同時提醒粉絲，不要過度節食或激烈減肥。她透露，自己從68公斤瘦到54公斤多，身體負荷明顯下降，加上身在國外就醫成本高昂，讓她感嘆壓力大到「醫藥費再貴一點我真的選擇直接死在家，不看醫生了，那個醫藥費出來我再次昏倒。」

面對外界揣測她因喝酒導致身體狀況，她澄清昏倒與酒精無關，「不要再說我酗酒的關係，我現在幾乎都完全沒喝酒了。」她也表示目前身體已好轉，可以坐起行動，希望粉絲不要擔心。

