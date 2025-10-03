才隨舒淇出征威尼斯影展 9m88強勢入圍金馬獎感動發聲

威尼斯影展初體驗，9m88感受到國際影壇的震撼。（爵士寶貝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕9m88不只在音樂上持續突破，近年跨足影壇有成，她在陳玉勳導演執導的《大濛》展現演技，更以該片主題曲《大濛的暗眠》首次入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」。

唱作俱佳的9m88獲得肯定，她表示：「謝謝勳導給我這個機會參與《大濛》，從演出到演唱收穫滿滿。很榮幸與勳導和盧律銘一起寫了一首感人的歌曲。」

此外，9m88也主演舒淇執導的電影《女孩》，近期隨劇組出征威尼斯影展與釜山影展，親身感受國際影壇的震撼與魅力。她笑說：「跟著導演舒淇就已經是跟大明星同行了！每天都覺得非常幸福。」

9m88影歌雙棲，入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。（爵士寶貝提供）

首次踏入威尼斯影展，9m88坦言行程雖然緊湊，但眼界大開：「看到大家是怎麼工作的、流程怎麼運作，真的覺得世界好大，電影圈裡每個人都對完美非常執著，讓我覺得好多東西該學習。」她也分享，這趟旅程對音樂創作帶來啟發：「在電影圈裡看到大家對專精的追求，讓我也想在音樂上更精進自己。」

此外，9m88也回歸「爵士女伶」身分，推出全新企劃專輯《暫時集合2》（This Temporary Ensemble Vol.2）。這張以純粹爵士本色為基底的系列作品，自2022年發行第一彈後獲得樂迷迴響，黑膠更成發燒友收藏。累積3年歷練與作品後，9m88在音樂上力求突破，特別邀來金獎製作人余佳倫共同擔任製作，並與金音爵士樂人羅妍婷、音樂人陳嫺靜及韓國薩克斯風樂手Kim Oki合作。

