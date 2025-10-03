自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才隨舒淇出征威尼斯影展 9m88強勢入圍金馬獎感動發聲

威尼斯影展初體驗，9m88感受到國際影壇的震撼。（爵士寶貝提供）威尼斯影展初體驗，9m88感受到國際影壇的震撼。（爵士寶貝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕9m88不只在音樂上持續突破，近年跨足影壇有成，她在陳玉勳導演執導的《大濛》展現演技，更以該片主題曲《大濛的暗眠》首次入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」。

唱作俱佳的9m88獲得肯定，她表示：「謝謝勳導給我這個機會參與《大濛》，從演出到演唱收穫滿滿。很榮幸與勳導和盧律銘一起寫了一首感人的歌曲。」

此外，9m88也主演舒淇執導的電影《女孩》，近期隨劇組出征威尼斯影展與釜山影展，親身感受國際影壇的震撼與魅力。她笑說：「跟著導演舒淇就已經是跟大明星同行了！每天都覺得非常幸福。」

9m88影歌雙棲，入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。（爵士寶貝提供）9m88影歌雙棲，入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。（爵士寶貝提供）

首次踏入威尼斯影展，9m88坦言行程雖然緊湊，但眼界大開：「看到大家是怎麼工作的、流程怎麼運作，真的覺得世界好大，電影圈裡每個人都對完美非常執著，讓我覺得好多東西該學習。」她也分享，這趟旅程對音樂創作帶來啟發：「在電影圈裡看到大家對專精的追求，讓我也想在音樂上更精進自己。」

此外，9m88也回歸「爵士女伶」身分，推出全新企劃專輯《暫時集合2》（This Temporary Ensemble Vol.2）。這張以純粹爵士本色為基底的系列作品，自2022年發行第一彈後獲得樂迷迴響，黑膠更成發燒友收藏。累積3年歷練與作品後，9m88在音樂上力求突破，特別邀來金獎製作人余佳倫共同擔任製作，並與金音爵士樂人羅妍婷、音樂人陳嫺靜及韓國薩克斯風樂手Kim Oki合作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中