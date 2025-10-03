自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陽帆超正愛女初登場「嘴唇直發抖」 最怕老爸觀眾席大叫

〔記者蕭方綺／台北報導〕音樂才女林逸欣與「最強模王」林俊逸、小薰，以及陽帆女兒Angie安吉加入全民大劇團療癒系代表作《腦內失控的 iTunes》，在彩排記者會上，林俊逸展現「模王」實力，三分鐘內快速切換四個經典角色，並搭配服裝快換，引來全場驚呼。

高靚、小薰、林逸欣在《腦內失控的 iTunes》，三人合力完成「三人六手聯彈」。（全民大劇團提供）高靚、小薰、林逸欣在《腦內失控的 iTunes》，三人合力完成「三人六手聯彈」。（全民大劇團提供）

同場演出的《帥醫師》由Angie安吉、呂紹齊、林斌合唱，展現奇幻醫病關係；《世界多美麗》則由林逸欣、小薰與高靚合力完成，不僅歌聲默契十足，更挑戰舞台上的「三人六手聯彈」，將劇情情感推至高點。

Angie安吉（左）首次挑戰演出音樂劇，舞台上呈現靈動可愛的模樣。（全民大劇團提供）Angie安吉（左）首次挑戰演出音樂劇，舞台上呈現靈動可愛的模樣。（全民大劇團提供）

這次加演特別邀請小薰飾演女主角念念的母親，她不僅詮釋親情戲份深刻動人，更將親自坐上鋼琴，展現音樂才華。Angie安吉則以甜美嗓音結合大提琴演奏，塑造出靈動可愛的角色，導演特地請作曲張芯慈老師量身打造街頭藝人橋段旋律，讓角色更顯立體。而本周台北場演出邀請到Angie安吉的父親，也是演藝圈前輩陽帆到場支持，Angie 安吉笑說：「很怕他在觀眾席大叫！」可見父女平時互動既溫暖又有趣。

導演謝念祖表示：「小薰演繹女人對愛與依戀的情感，讓人心疼；Angie安吉帶來的鬼靈精怪的角色十分討喜，這些新朋友的加入，讓作品呈現更多層次。」談起首次參演的心情，小薰笑言在新竹場首演前，雖然經過密集排練，仍緊張到不斷反覆背誦台詞、舞步、歌曲。Angie安吉也透露：「上場前嘴唇直發抖，幸好同伴們很強，讓我安心不少。」她們都希望這次在台北場能放下緊張，好好享受舞台時光。

林逸欣在《腦內失控的 iTunes》劇中演奏多種樂器。（全民大劇團提供）林逸欣在《腦內失控的 iTunes》劇中演奏多種樂器。（全民大劇團提供）

林逸欣則說，自己因婚禮成長影片突破百萬觀看而受到矚目，但在舞台上，演出加演版的她更為自在、遊刃有餘，「希望這個作品的正能量能分享給所有觀眾。」

《腦內失控的iTunes》10/3-10/5於台北城市舞台療癒開演，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中