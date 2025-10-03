陽帆超正愛女初登場「嘴唇直發抖」 最怕老爸觀眾席大叫

〔記者蕭方綺／台北報導〕音樂才女林逸欣與「最強模王」林俊逸、小薰，以及陽帆女兒Angie安吉加入全民大劇團療癒系代表作《腦內失控的 iTunes》，在彩排記者會上，林俊逸展現「模王」實力，三分鐘內快速切換四個經典角色，並搭配服裝快換，引來全場驚呼。

高靚、小薰、林逸欣在《腦內失控的 iTunes》，三人合力完成「三人六手聯彈」。（全民大劇團提供）

同場演出的《帥醫師》由Angie安吉、呂紹齊、林斌合唱，展現奇幻醫病關係；《世界多美麗》則由林逸欣、小薰與高靚合力完成，不僅歌聲默契十足，更挑戰舞台上的「三人六手聯彈」，將劇情情感推至高點。

Angie安吉（左）首次挑戰演出音樂劇，舞台上呈現靈動可愛的模樣。（全民大劇團提供）

這次加演特別邀請小薰飾演女主角念念的母親，她不僅詮釋親情戲份深刻動人，更將親自坐上鋼琴，展現音樂才華。Angie安吉則以甜美嗓音結合大提琴演奏，塑造出靈動可愛的角色，導演特地請作曲張芯慈老師量身打造街頭藝人橋段旋律，讓角色更顯立體。而本周台北場演出邀請到Angie安吉的父親，也是演藝圈前輩陽帆到場支持，Angie 安吉笑說：「很怕他在觀眾席大叫！」可見父女平時互動既溫暖又有趣。

導演謝念祖表示：「小薰演繹女人對愛與依戀的情感，讓人心疼；Angie安吉帶來的鬼靈精怪的角色十分討喜，這些新朋友的加入，讓作品呈現更多層次。」談起首次參演的心情，小薰笑言在新竹場首演前，雖然經過密集排練，仍緊張到不斷反覆背誦台詞、舞步、歌曲。Angie安吉也透露：「上場前嘴唇直發抖，幸好同伴們很強，讓我安心不少。」她們都希望這次在台北場能放下緊張，好好享受舞台時光。

林逸欣在《腦內失控的 iTunes》劇中演奏多種樂器。（全民大劇團提供）

林逸欣則說，自己因婚禮成長影片突破百萬觀看而受到矚目，但在舞台上，演出加演版的她更為自在、遊刃有餘，「希望這個作品的正能量能分享給所有觀眾。」

《腦內失控的iTunes》10/3-10/5於台北城市舞台療癒開演，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

