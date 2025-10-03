等了14年！山下智久宣布來台辦見面會：大家一定要來見我

山下智久宣布來台開專場。（HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男星山下智久先前發文慰問花蓮災情，讓台灣粉絲十分暖心。今天（3日）公布消息，他確定將於11月15日在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，這是他繼2011年5月之後，暌違5293天後，再度以個人身份來台舉辦專場。

以全方位男星姿態橫跨世界舞台的山下智久，無論是音樂、戲劇甚至電影都有亮眼表現，他日前以品牌大使身份出席活動時曾說：「一直以來我都從事戲劇與音樂相關的活動，所以今後也想繼續在這條道路上深入鑽研，透過自己的探索，努力呈現出更好的作品，把積極正向的力量傳遞給大家。」

山下智久的專場將在Legacy TERA舉行。（HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供）

繼2023年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台宣傳後，山下智久以個人身份的演出則已經是14年前、在台大體育館連唱三天。對於這次的talk & minilive，山下智久表示非常開心，他想起之前造訪時，大家特地到機場迎接，還送來許多訊息與支持，真切感受到大家的應援，那份滿滿的愛意也在心裡十分溫暖。

他表示：「這一次，終於能夠在舞台上，直接向大家傳達我的感謝與心意，我非常期待。希望大家一定要來見我，也祈願平穩的日子能早日回到大家身邊。」

「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」 將於11月15日（六）在Legacy TERA舉行，分為下午以及晚上場，票價為新台幣A區4880元、B區4180元、C區3580元以及身障席2190元，門票預計10月18日早上11點在KKTIX全面啟售，更多詳情可洽梵思娛樂官方社群專頁。

