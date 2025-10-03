林依晨師妹認了「出門不動腦」 親揭焦點女神養成術

林奕嵐成為鞋款代言人，自在演繹「不喧嘩也能成焦點」。（周子娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林奕嵐是林依晨同門師妹，近日受邀擔任New Balance 471鞋款代言人，拍攝了一系列風格各異、卻都極具個性的照片。照片中的她自在俏皮、風格切換自如，完美詮釋「不喧嘩，也能成焦點」的態度。被問到這次的合作感想，林奕嵐笑說：「這次的色系超實用！我平常就是走極簡穿搭路線，結果NB都幫我配好了，出門不用動腦，照樣有型又有質感。」

在一眾新生代演員中，能讓導演安心交戲、讓品牌放心代言的人並不多，但林奕嵐絕對是其中最亮眼的一位。她因演出影集《她和她的她》打開知名度，不僅演技受到肯定，還拿下金鐘58迷你劇集最具潛力新人獎，瞬間成為戲劇圈的超新星。她那份清冷中帶張力的氣質，不只讓人記住角色，更讓人記住她本人，帶著一種獨特的螢幕存在感。

這份獨特魅力，也吸引不少精品品牌主動找上門，讓林奕嵐逐漸成為「質感保證」的代名詞。對她而言，演戲與商務代言並非兩條不相干的道路，而是能互相加分，戲裡累積的情感厚度，讓她和品牌的合作更具故事性；而廣告裡的高辨識度，也反過來加深她在螢幕上的存在感。這樣雙向加乘的實力，也難怪她會成為品牌眼中的首選演員。

近期，林奕嵐正投入全新作品拍攝，她透露這次的角色將與以往截然不同，希望帶給觀眾更多驚喜。

