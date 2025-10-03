自由電子報
娛樂 最新消息

婚禮倒數兩週！雞排妹衝花蓮當「最美外送員」 日夜送物資超暖

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮光復鄉近日因颱風樺加沙豪雨，馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，不少志工與善心人士挺身而出，協助災後清理與物資運送，成為災民最即時的後盾。藝人「雞排妹」鄭家純也投入救援行動，昨晚在臉書分享自己的行程：「白天當超人們的司機，晚上當外送員。剛剛完成了將某物資站的物資，分5-6趟出發配送給光復災民。」

雞排妹投入花蓮災後救援，親自駕車配送物資。（翻攝自臉書）雞排妹投入花蓮災後救援，親自駕車配送物資。（翻攝自臉書）

雞排妹表示，物資包括食品飲品、生活用品、廚具、備品等，來源是全國各地善心人士捐給光復中繼站，「很多受災戶的交通工具都去玩漂漂河了，沒辦法自己去領取物資，就算能走到物資站，也無法一次帶回太重的東西。」因此她和當地志工自傍晚6點起挨家挨戶配送，將物資送到鏟子超人和國軍弟兄姊妹辛苦清理過的街道。

她不忘替志工與捐贈者發聲，強調物資站的人最在意的是如何讓捐贈者知道愛心沒有被浪費，所以特別發文分享。而準備兩週後步入禮堂的她幽默表示，這趟花蓮行也算是婚禮前的雕塑體態運動行程。

