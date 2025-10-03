自由電子報
娛樂 最新消息

保鑣防護過當遭罰2.2萬 法官點名邊佑錫太高調

邊佑錫在機場造成混亂，保鑣防護過當挨罰。（資料照；記者王文麟攝）邊佑錫在機場造成混亂，保鑣防護過當挨罰。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國藝人邊佑錫音演出《揹著善宰跑》爆紅，現今已成為南韓人氣明星，所到之處皆引起粉絲拍照，日前就在韓國仁川國際機場吸引大批粉絲聚集，造成現場一片混亂。其隨行的私設保鑣被控「過度警護」，甚至對其他旅客照射強光、檢查機票並限制出入，引發社會爭議。仁川地方法院昨作出判決，涉案保鏢及其所屬安保公司各被處以100萬韓元（約新台幣2.2萬元）罰款。法院更是同時點名邊佑錫，批評其未能妥善安排行程，導致混亂加劇，引發廣泛討論。

據韓媒報導邊佑錫吸引大量粉絲湧入機場，現場秩序混亂無控制，其保鑣採取多項爭議舉動與過當措施，例如用強光照射旅客阻止拍攝、封鎖部分通道影響旅客正常進出，甚至要求出示機票以「篩選」人群。此舉引發旅客投訴，多數輿論批評安保團隊行為過分，影響公共秩序，但考慮到涉案保鏢及公司無前科，且承諾改善行為，法院最終判處罰款100萬韓元（約新台幣2.2萬元）。

法官同時點名邊佑錫作為公眾人物，應承擔維持秩序的責任，或是選擇隱密行程、戴帽子口罩遮掩、走不公開的通道，但當日邊佑錫公開露面，穿過人群密集區域，導致場面失控，已形同「粉絲見面會」般公開活動，造成現場秩序混亂失控，這番話被外界解讀為對當事人過度「公開化行程」的批評。

韓媒先前針對此事也怒轟「以為是宇宙大明星」、「皇帝級保安」；不過也有韓媒為邊佑錫抱不平，認為雖然為了保護邊佑錫而做出過度舉動，但要求邊佑錫負責沒有道理，而邊佑錫本人尚未針對此事表態，但粉絲相當擔心，此舉會對邊佑錫的國際形象造成影響。

