放假第一天衝花蓮救災！林岱縈清泥聽到「災民寫遺囑」心痛不捨

啦啦隊「Rakuten Girls」成員林岱縈。（資料照；記者林正坤攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林岱縈，因甜美外型及身材曲線被粉絲稱為「零死角女神」。近期花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，不少志工投入災後清理工作，林岱縈也利用休假時間南下協助，滿身灰塵和泥沙的模樣引發關注。

林岱縈在社群平台Instagram分享，她一放假便立刻訂火車票前往花蓮，表示心中掛念災民，希望親自到場幫忙。她描述，抵達光復車站後，看到大量志工物資堆疊，巷弄間隨處可見雨鞋、鏟子及投入支援的志工，讓她感受到集體力量，「每一雙付出的手都是一份希望的力量」。

在清淤過程中，一名受災戶阿姨的經歷令她印象深刻。該名住戶表示，洪水來襲迅速，來不及撤離，只能逃到樓上等待救援，其間靠喝雨水維生，甚至一度寫下遺囑。林岱縈坦言，聽到這段經歷時心情沉重，更體會災難來臨時的措手不及。

她表示，當地屋內外堆滿厚重泥沙，灰塵四起，即使清理後仍感不易乾淨，排水設施也已超出負荷。她觀察到居民在困境中展現樂觀，有人一邊清理一邊喊「現在的工作是喝蠻牛！」以緩解現場氣氛。由於她帶著腰傷和腿傷前往災區，她也向粉絲報平安，表示身體狀況無礙。

林岱縈在貼文中寫道，希望受災居民能儘快恢復生活，並表示會再返花蓮協助深入區域的清理工作。她也提到，希望順道前往糖廠探視災後仍等待安置的動物。

