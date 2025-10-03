自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

放假第一天衝花蓮救災！林岱縈清泥聽到「災民寫遺囑」心痛不捨

啦啦隊「Rakuten Girls」成員林岱縈。（資料照；記者林正坤攝）啦啦隊「Rakuten Girls」成員林岱縈。（資料照；記者林正坤攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林岱縈，因甜美外型及身材曲線被粉絲稱為「零死角女神」。近期花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，不少志工投入災後清理工作，林岱縈也利用休假時間南下協助，滿身灰塵和泥沙的模樣引發關注。

林岱縈在社群平台Instagram分享，她一放假便立刻訂火車票前往花蓮，表示心中掛念災民，希望親自到場幫忙。她描述，抵達光復車站後，看到大量志工物資堆疊，巷弄間隨處可見雨鞋、鏟子及投入支援的志工，讓她感受到集體力量，「每一雙付出的手都是一份希望的力量」。

在清淤過程中，一名受災戶阿姨的經歷令她印象深刻。該名住戶表示，洪水來襲迅速，來不及撤離，只能逃到樓上等待救援，其間靠喝雨水維生，甚至一度寫下遺囑。林岱縈坦言，聽到這段經歷時心情沉重，更體會災難來臨時的措手不及。

她表示，當地屋內外堆滿厚重泥沙，灰塵四起，即使清理後仍感不易乾淨，排水設施也已超出負荷。她觀察到居民在困境中展現樂觀，有人一邊清理一邊喊「現在的工作是喝蠻牛！」以緩解現場氣氛。由於她帶著腰傷和腿傷前往災區，她也向粉絲報平安，表示身體狀況無礙。

林岱縈在貼文中寫道，希望受災居民能儘快恢復生活，並表示會再返花蓮協助深入區域的清理工作。她也提到，希望順道前往糖廠探視災後仍等待安置的動物。

在 Instagram 查看這則貼文

YING 林岱縈（@daiying0）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中