娛樂 最新消息

黑猩猩之母珍古德一生落幕 Discovery淚喊感謝

〔記者邱奕欽／台北報導〕靈長類研究權威珍古德（Jane Goodall）於10月1日辭世，享耆壽91歲。Discovery頻道第一時間在社群發文悼念，「感謝你，珍古德博士，為自然保育、動物福利努力超過60年，並讓全世界更加認識黑猩猩。」消息震撼全球，網路與學術界紛紛表達不捨。

靈長類研究權威珍古德（Jane Goodall）於10月1日辭世，享耆壽91歲。（翻攝自臉書）

珍古德自1960年代起駐點坦尚尼亞貢貝溪，長年觀察黑猩猩行為，揭示牠們會製造與使用工具、建立複雜的家族關係，推翻了人類對動物的舊有認知。她的研究讓黑猩猩走進全世界的視野，也奠定她作為「自然保育與動物福利先驅」的地位，並促成「珍古德研究所」成立，持續推動環境教育與青年參與。

珍古德的辭世掀起全球哀悼潮，政治人物、環保人士與科學界領袖都讚揚她畢生貢獻，許多網友留言「謝謝她讓世界認識黑猩猩」、「她是地球的守護者」。Discovery在悼念文中，顯見她對自然與動物的奉獻將永遠被銘記，外界也期盼她留下的理念與行動能被延續，繼續守護人與自然的永恆連結。

