娛樂 最新消息

楊宗緯輸誠中國！返台高喊「祖國萬歲」網嗆爆：健保才是真愛

楊宗緯8月在中國演唱時墜落2公尺高舞台，近日返台卻轉發中共官媒輸誠。（組合照，翻攝自微博）楊宗緯8月在中國演唱時墜落2公尺高舞台，近日返台卻轉發中共官媒輸誠。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊宗緯8月演唱會意外墜落舞台導致右手骨裂、6根肋骨斷裂，他昨（2日）現身民視《超級冰冰Show》探班白冰冰，透露已於9月20日復工，雖然還不能平躺睡覺，但恢復良好。不過，就在楊宗緯現身棚內的同時，網路上卻掀起另一波怒火，焦點全在他的微博動態。

中國建國75年之際，楊宗緯人在台灣卻照樣在微博轉發中共官媒央視的國慶貼文，更以簡體字高喊「祖國萬歲」、「新中國生日快樂」、「繁榮昌盛」、「國泰民安」。不僅如此，楊宗緯更被網友發現轉發官媒貼文的地點還顯示「中國台灣」，讓許多人怒轟「連地理都被吃豆腐，還幫著輸誠。」

楊宗緯輸誠中國又返台的消息曝光後，網友們見狀群起氣憤砲轟，「昨天愛祖國，今天愛健保」、「在台灣享健保，還喊祖國萬歲？」、「輸誠就算了，還定位什麼中國台灣？」雖然楊宗緯強調自己已經恢復工作，但外界焦點早已不在傷勢，而是集中在「人在台灣卻為中國獻媚」的矛盾與反諷。

