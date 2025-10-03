自由電子報
娛樂 最新消息

柯麥隆揭《阿凡達》製作心法！直言站在人生十字路口「不會停止說故事」

《阿凡達：火與燼》將於年底上映。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》將於年底上映。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》將於年底上映，前作《阿凡達：水之道》則正進行限定重映。他接受外媒《綜藝》專訪時暢談為何生成式 AI（人工智慧）永遠無法取代人類，更談及重映心情。

詹姆斯柯麥隆對《阿凡達：火與燼》精雕細琢。（二十世紀影業提供）詹姆斯柯麥隆對《阿凡達：火與燼》精雕細琢。（二十世紀影業提供）

柯麥隆坦言，平時他極少在電影上映後回頭觀看，因為會忍不住吹毛求疵，但這次因《火與燼》即將完成，他不得不再次檢視《水之道》，「當我重看時，才發現電影創作中有多少是潛意識的驅動，而不是單純的技術」，他說即便常陷入無止境的細節檢視，例如葉片如何被踩開、火光如何閃爍，但退一步觀察全片時，仍能感受到電影真正的情感與本質，「在所有細節之下，其實有一股潛意識的驅動力，提醒你什麼時候捕捉到真正的本質。」

對於特效製作，柯麥隆透露自己正在嘗試建立一種「創意文化」，鼓勵團隊以說故事的角度思考，而非僅是技術導向。他稱這種做法讓成果更有效率，甚至能在初次審片時就看到近乎定版的畫面。他強調，這也是為什麼生成式AI不可能取代人類創作，「我們需要藝術家，需要他們來主導流程。」

談及拍攝進度，他指出《水之道》與《火與燼》的大部分素材都在2017至2019年間完成，演員表現與故事線橫跨兩部電影。他形容這段時光距離帶來「奇怪的認知失調」，場景彷彿昨天才拍，但實際上已過了5、6年。不過演員們依舊充滿能量與熱情，為系列後續作品打下基礎。

《阿凡達：火與燼》戰爭一觸即發。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》戰爭一觸即發。（二十世紀影業提供）

柯麥隆也分享自己在《火與燼》拍攝過程中的一次重大改動，他重新引入了第一集中出現的巨鳥「托魯克」，認為這對傑克的命運至關重要，甚至因此重寫劇本、補拍新場景。他笑言這讓影片長度突破三小時，但成果令全劇組都感到興奮。

此外，他點出《水之道》裡的蛛網般親子關係，將在新作中產生更深影響。傑克（山姆沃辛頓飾）與奈蒂莉（柔伊莎達娜飾）因長子之死陷入悲痛，婚姻面臨嚴峻考驗，而年輕角色如綺莉、蜘蛛與婁克，則將在《火與燼》中發揮更重要的作用。他強調，蜘蛛之所以關鍵，在於他連結了傑克與柯邁斯（史蒂芬朗飾）兩大角色，使故事更具層次。

人類角色蜘蛛在《阿凡達：火與燼》相當關鍵。（二十世紀影業提供）人類角色蜘蛛在《阿凡達：火與燼》相當關鍵。（二十世紀影業提供）

至於外界關注的《廣島幽靈》（暫譯，Ghosts of Hiroshima）改編計畫，柯麥隆表示尚未動筆寫劇本，但確定會由自己執導。未來是否能在《阿凡達》第4、5集之間抽身拍攝，則端看《火與燼》的票房成績而定。他直言，目前正站在人生十字路口，必須視情況調整步伐，但唯一能確定的是：「我不會停止當導演，也不會停止當說故事的人。」

《阿凡達：火與燼》將於12月18日率領全球影迷一同重返視覺震撼壯麗的潘朵拉星，全台IMAX、4DX等特殊影廳同步上映。《阿凡達：水之道》現正重返大銀幕重映至10月8日，全台限定一週上映。



