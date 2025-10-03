自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）配音天王殞落！袁光麟金鐘五冠王 《楚留香》經典成絕響

陳凱倫（左）與廣播金鐘五度得主、配音天王袁光麟（右）同框對談，兩人惺惺相惜，沒想到卻成為最後身影。（陳凱倫提供）陳凱倫（左）與廣播金鐘五度得主、配音天王袁光麟（右）同框對談，兩人惺惺相惜，沒想到卻成為最後身影。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕廣播金鐘五度得主、台灣配音界重量級人物袁光麟，驚傳前年肝癌辭世，享壽未公開。消息一直低調，昨（2）資深主持人陳凱倫哀痛證實，才讓外界得知。

陳凱倫回憶，2022年錄製《銀髮俱樂部•凱倫直播間》時，特別邀請袁光麟同台對談，兩位「金鐘常勝軍」拚嘴皮，互虧又互敬，談笑間盡是縱橫圈內40年的智慧，節目本應成經典，卻成最後留影，「內容越精彩，我心裡越難過。」

袁光麟（右）與陳凱倫（左）2022年錄製節目時留下合影，原本趣味橫生的對談，如今令人感嘆成最後公開身影。（陳凱倫提供）袁光麟（右）與陳凱倫（左）2022年錄製節目時留下合影，原本趣味橫生的對談，如今令人感嘆成最後公開身影。（陳凱倫提供）

袁光麟在節目中強調，廣播人要保持赤子之心，獎項也不是一人之功，「今天這個成績，不見得是個人，每個人都有關聯，反正都是蠻感恩的。」錄影結束後，袁光麟還親自打電話叮嚀：「這集聊不過癮，可以先放上YouTube、FB，讓我出現吧！」未料這句話竟成遺願。

袁光麟自小因國語標準，被老師點名當司儀，畢業於政戰戲劇系後，歷練陸光藝工隊、華視基本演員、漢聲電台15年，師承胡覺海、牟希宗、王大空等名師，播音、主持、配音、聲音導演樣樣精通。

資深廣播人陳凱倫（左）與袁光麟（右）節目中互動熱絡，兩位金鐘常勝軍妙語如珠，畫面如今成為珍貴留影。（翻攝自《銀髮俱樂部•凱倫直播間》）資深廣播人陳凱倫（左）與袁光麟（右）節目中互動熱絡，兩位金鐘常勝軍妙語如珠，畫面如今成為珍貴留影。（翻攝自《銀髮俱樂部•凱倫直播間》）

袁光麟曾笑言：「色情片我配不了，因為聲音不夠淫蕩，也因為信仰不允許。」他從港劇劉德凱、鄭少秋，到歐美日韓影集、卡通、廣告、有聲書，他用四十年時間塑造無數經典聲音角色，十五度入圍、五度封王，成為台灣聲音藝術的代表人物。

