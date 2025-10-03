甜心女王傳授旺財秘訣 只要簡單這一招

陳秀美說女人是家裡的風水，安好風水很重要。（音圓唱片提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕江蕙的《家後》感動無數人，也是江蕙演唱會上必唱的一首歌，但台語歌手同時也是草屯知名教唱老師的陳秀美，卻驚爆她在教學生唱歌時，竟然有學生拒絕學唱《家後》這首歌，理由是太悲傷了，從教唱的經驗中也讓她悟出一套「女人風水說」。

陳秀美有「甜心女王」之稱，外型甜美溫柔，臉上總是帶著笑容，卻又帶著女王的氣場。她在踏入歌壇之前曾是草屯知名的教唱老師，她透露曾有學生叫她不要教《家後》這首歌，說歌詞中的「等待返去的時陣若到 我會讓你先走」提到死感覺不吉利，因而拒絕學唱，讓她決定有一朝一日要為恩愛夫妻唱一首幸福的歌，所以踏入歌壇之後，特別找人寫了《老伴》，讓夫妻可以甜蜜合唱。

陳秀美上《如虹音樂會》透露曾有學生拒絕學唱《家後》。（記者胡如虹攝）

因為唱了《老伴》、《一心所愛》等幸福的歌曲，陳秀美也分享幸福的秘訣是凡事正面思考。她說當年一看到高富帥的老公，就決定非此人不嫁，開始散發電波讓老公主動來追求，結婚30幾年來，陳秀美和老公甜蜜恩愛，常常在家裡講情話放閃，連女兒都笑說看不下去太閃了，不過陳秀美卻說愛就是要讓對方知道，她還有一套「女人風水說」。

陳秀美表示，女人是家裡的風水，笑的越開，家裡的風水越好，家裡的財運就越旺，所以老公讓老婆開心，安好家裡的風水很重要。

