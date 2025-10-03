自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從歌手轉戰電影跳脫舒適圈！柯泯薰情慾裸露演出曝關鍵

柯泯薰出席《河鰻》首映會。（底噪影像提供）柯泯薰出席《河鰻》首映會。（底噪影像提供）

〔記者許世穎／台北報導〕魔幻寓言式電影《河鰻》昨（2）日晚間舉辦首映，導演朱駿騰率領主要演員一同出席。柯泯薰從歌手身份首度跳脫舒適圈登上大銀幕演出，詮釋一個似神非人的角色，且有許多情慾裸露演出，而她決定接演的關鍵竟是「肚子會發光！？」她笑說，這真的太吸引人了。

柯泯薰在《河鰻》飾演一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子「阿鰻」。（底噪影像提供）柯泯薰在《河鰻》飾演一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子「阿鰻」。（底噪影像提供）

該片描述柯泯薰飾演的「阿鰻」擁有永恆時間卻不再被需要，當她遇上被過去困住而停滯不前的男子「阿亮」，展開一段尋找自我與未來的旅程。導演朱駿騰分享，選擇社子島作為主要拍攝場景，是因為這塊被河流環繞的土地，正如電影裡角色的漂浮狀態，映照著生命中無法掌控的困境。

第62屆金馬獎日前公布入圍名單，《河鰻》很可惜沒有斬獲，導演坦言心情上難免失落，「最遺憾還是替演員可惜，因為他們在電影裡給了我一切，雖然沒有入圍，但希望觀眾在電影上映後，能進電影院看看他們的演出。」柯泯薰則透露，名單公布後第一時間就傳「抱抱、沒事」安慰導演，並說：「我第一次這麼緊張盯著獎項公布，連金曲獎都沒有這麼關注過。」

導演朱駿騰對於《河鰻》沒能入圍金馬獎坦言心情上難免失落。（底噪影像提供）導演朱駿騰對於《河鰻》沒能入圍金馬獎坦言心情上難免失落。（底噪影像提供）

柯泯薰首次主演電影就挑戰各種身心極限，她分享接到劇本時，最吸引她的是角色「阿鰻」那種似人似神、無法定義的存在，「當我看到劇本寫著『我的肚子會發光』時，就覺得這是命定的挑戰。」更提到在電影拍完後，她感受到自己的蛻變，學會誠實面對內心，也學會感謝自己仍在呼吸，「如果觀眾能在電影裡找到片刻喘息的空間，那就是最重要的收穫。」《河鰻》今天（3日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中