從歌手轉戰電影跳脫舒適圈！柯泯薰情慾裸露演出曝關鍵

柯泯薰出席《河鰻》首映會。（底噪影像提供）

〔記者許世穎／台北報導〕魔幻寓言式電影《河鰻》昨（2）日晚間舉辦首映，導演朱駿騰率領主要演員一同出席。柯泯薰從歌手身份首度跳脫舒適圈登上大銀幕演出，詮釋一個似神非人的角色，且有許多情慾裸露演出，而她決定接演的關鍵竟是「肚子會發光！？」她笑說，這真的太吸引人了。

柯泯薰在《河鰻》飾演一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子「阿鰻」。（底噪影像提供）

該片描述柯泯薰飾演的「阿鰻」擁有永恆時間卻不再被需要，當她遇上被過去困住而停滯不前的男子「阿亮」，展開一段尋找自我與未來的旅程。導演朱駿騰分享，選擇社子島作為主要拍攝場景，是因為這塊被河流環繞的土地，正如電影裡角色的漂浮狀態，映照著生命中無法掌控的困境。

第62屆金馬獎日前公布入圍名單，《河鰻》很可惜沒有斬獲，導演坦言心情上難免失落，「最遺憾還是替演員可惜，因為他們在電影裡給了我一切，雖然沒有入圍，但希望觀眾在電影上映後，能進電影院看看他們的演出。」柯泯薰則透露，名單公布後第一時間就傳「抱抱、沒事」安慰導演，並說：「我第一次這麼緊張盯著獎項公布，連金曲獎都沒有這麼關注過。」

導演朱駿騰對於《河鰻》沒能入圍金馬獎坦言心情上難免失落。（底噪影像提供）

柯泯薰首次主演電影就挑戰各種身心極限，她分享接到劇本時，最吸引她的是角色「阿鰻」那種似人似神、無法定義的存在，「當我看到劇本寫著『我的肚子會發光』時，就覺得這是命定的挑戰。」更提到在電影拍完後，她感受到自己的蛻變，學會誠實面對內心，也學會感謝自己仍在呼吸，「如果觀眾能在電影裡找到片刻喘息的空間，那就是最重要的收穫。」《河鰻》今天（3日）在台上映。

