娛樂 最新消息

50歲陳仙梅「老公變爸爸」 砸6位數做醫美逆齡回春演30歲

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅2日出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，半百的她透露，這次角色年紀設定只有30歲，為了更有說服力，她破天荒花了十幾萬做人生首次的電波和音波，直言：「滿美好的，雖然有點晚，但以後可以再試。」

陳仙梅（左二）為了《豆腐媽媽》嘗試人生首次醫美電波及音波。（民視提供）陳仙梅（左二）為了《豆腐媽媽》嘗試人生首次醫美電波及音波。（民視提供）

陳仙梅笑說，以前和吳皓昇演夫妻，這次卻要喊對方一聲爸，所以決定先把自己「年輕」一下，她招認平常很懶保養，平時連化妝水都不擦，自嘲完全不像女藝人，但為了角色還是下海體驗醫美電波、音波，打完半邊臉立刻就有感的驚喜，她說：「醫生給我看半邊，馬上就有拉提，覺得以後可以一年打一次。」

陳仙梅提到，11歲及9歲的兒子對她的新造型「零反應」，原因很現實：「自從我把長髮剪掉之後，兒子就覺得我變醜了，覺得媽媽現在沒有以前漂亮了，小男生喜歡長髮，他們就沒再注意過我了。」她的老公「印地安」倒是贊成短髮，且也看得出太座臉有不同、醫美效果明顯，她笑虧：「小男生看不懂。」

陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演豆腐世家長男的媳婦「嘉蓮」。（翻攝自臉書）陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演豆腐世家長男的媳婦「嘉蓮」。（翻攝自臉書）

一旁的謝瓊煖也加入討論，她自曝打過鳳凰電波，卻認為效果有限，「我就打過那次，可是為什麼沒有改變？我真的覺得沒有差，跟之前差不多，我是有付錢的，不是業配。」洪都拉斯好奇問：「會有男生去打嗎？」之後自嘲：「我可能要打2千多發，因為都是皺紋。」導演馮凱也補刀說：「要打2萬發。」洪都拉斯再度自我調侃：「頸部以上要切除。」謝瓊煖則說：「多吃豆腐啦！就會變得跟豆腐一樣水嫩水嫩的。」

陳仙梅表示，電波和音波不太一樣，音波比較偏拉提效果，她這次做了功課才決定嘗試，謝瓊煖打趣說自己不能比藍葦華年輕，「我戲裡演他媽媽，我不能打，我配合他，算了」，引起全場大笑。

點圖放大body

