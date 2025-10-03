自由電子報
娛樂 最新消息

曾沛慈自認外貌協會 曝一見鍾情關鍵

曾沛慈（左）和黃偉晉聊感情話題。（八大提供）曾沛慈（左）和黃偉晉聊感情話題。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾沛慈和黃偉晉主持八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》。曾沛慈聊起感情中的各種狀況，竟意外發現和黃偉晉都屬「外貌」協會，曾沛慈坦言，對她來說要一見鍾情，氛圍感很重要，外型更是關鍵！她開玩笑說，不會因為對方帥到爆炸就想結婚，直率展現真性情。

曾沛慈回顧感情路，發現自己的一見鍾情，基本上對象都是出現在生活周遭的人，例如：學長或同學。但有一次印象特別深刻的是，曾經因為太想剪頭髮，就隨意進去一家順眼的髮廊，也並沒有特別指定設計師，沒想到當設計師一出現時，外型竟是她的天菜，曾沛慈瞬間小鹿亂撞，連講話都變得小聲，回想起當時情景，「他問我：『妳今天想怎麼剪？』我就說隨便你！」曾沛慈直白承認因為對方非常帥氣，所以說什麼都OK！她自嘲：「我是很吃費洛蒙那套！」

黃偉晉好奇問：「那妳學生時期敢追學長嗎？」曾沛慈大方回應：「我會用我的方式，讓他注意我！」，自揭當時的外表不夠亮麗，也比較沒有自信，並不是人家會一見鍾情的樣子，而當後來真的如願和學長交往後，曾沛慈就向學長提問：「你為什麼會喜歡我啊？」結果對方竟說：「我覺得妳是潛力股！」這句話因此成為曾沛慈努力改變自己的邋遢、開始注重打扮的動力。

