《百次的回憶》初戀名場面不斷 許楠儁告白辛叡恩太心動

〔記者鍾志均／綜合報導〕青春愛情韓劇《百次的回憶》開播以來收視升溫，該劇以1980年代為背景，描寫金多美、辛叡恩與許楠儁在友情與初戀交錯下的悸動與掙扎，播出至今已出現多場「初戀名場面」。

《百次的回憶》金多美（左起）、許楠儁和辛叡恩3人皆在友情與初戀之間掙扎與徘徊。（Hami Video提供）

曾演出《問問星星吧》的男主角許楠儁這次周旋在金多美、辛叡恩之中，他透露，與辛叡恩進行第二次告白的場景印象最為深刻：「那是我第一次感受到角色的心完全展開，彷彿從表演變成真實的情感傾瀉。」

金多美談到一場她和許楠儁在醫院等候母親進行手術的戲：「當許楠儁替我戴上帽子那一幕，我花了很多心思去拿捏情緒分量，因為對營禮（金多美飾演）來說，那是一種巨大的溫暖與感激。」許楠儁也難忘該場戲：「那場在醫院與金多美一起落淚的戲印象深刻，多美的演技太真實，讓我自然而然就被帶入情緒。」

辛叡恩（右）真心喜歡許楠儁，但選擇為了金多美疏離對方。（Hami Video提供）

《百次的回憶》中，金多美飾演的公車售票員高營禮，與辛叡恩飾演的徐鍾熙從職場搭檔逐漸成為無話不談的摯友，兩人之間的深厚情誼，讓辛叡恩深有感觸，她坦言：「我現實中其實沒有那樣炙熱的友情經歷，反而是透過這部戲才真正認識了友情這件事。」

除了情感刻劃深刻，《百次的回憶》也因細膩還原80年代氛圍獲得觀眾讚賞，金多美表示：「我查了很多髮型資料，最後選擇西瓜皮頭配上外翹劉海，是我們團隊刻意調整成最適合營禮個性的造型。」

許楠儁則說：「走進仿製80年代的街道，搭上那輛復古巴士，塵土飛揚的瞬間真的像穿越了時光。」辛叡恩也補充：「音樂茶坊裡牆上貼滿愛的字條，雖是道具，但讓人真切感受到那個年代人們寫下真心話的模樣。」

最新劇情中，金多美與辛叡恩雖然不約而同愛上許楠儁 ，但兩人始終將彼此放在心上，辛叡恩不僅主動與許楠儁分手，更在金多美遭主管威脅時挺身而出，手持原子筆刺傷對方，替她製造逃跑時間，而驚心動魄的「筆刺事件」後，兩人含淚分道揚鑣，畫下催淚轉折，為後續命運鋪下伏筆。《百次的回憶》每週六、日於Hami Video全台獨家上架。

