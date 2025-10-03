自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

第5張冠軍到手！Number_i《No.II》再創巔峰

Number_i 新輯《No.II》奪冠。（TOBE提供）Number_i 新輯《No.II》奪冠。（TOBE提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕由TOBE打造的日本全方位團體Number_i第二張原創專輯《No.II》空降最新一週的「Oricon數位專輯週榜」冠軍寶座，成為他們第5張奪冠作品；今年該榜單首週下載數紀錄的前兩名皆由Number_i包辦，實力之強無人能敵。

《No.II》收錄16首作品，包括早前拿下數位單曲冠軍的《未確認領域》，以及平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太3人各自的solo曲，充分展現團體整體性與個人特色並行的多元風貌，曲風跨越舞曲、抒情與實驗元素。

9月29日滿30歲的岸優太，生日當天更獲平野紫耀與神宮寺勇太暖心陪伴，官方IG公開的影片裡，岸身披寫有「生日快樂」的白色肩帶，戴著紅色「30」造型眼鏡，兩位成員則以舞蹈、彩球與愛心手勢熱情祝賀，讓岸雖然害羞卻笑容滿面，3人深厚情誼令粉絲動容。

Number_i全新專輯《No.II》已全面登上KKBOX、Apple Music、Spotify等串流平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中