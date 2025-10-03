第5張冠軍到手！Number_i《No.II》再創巔峰

Number_i 新輯《No.II》奪冠。（TOBE提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕由TOBE打造的日本全方位團體Number_i第二張原創專輯《No.II》空降最新一週的「Oricon數位專輯週榜」冠軍寶座，成為他們第5張奪冠作品；今年該榜單首週下載數紀錄的前兩名皆由Number_i包辦，實力之強無人能敵。

《No.II》收錄16首作品，包括早前拿下數位單曲冠軍的《未確認領域》，以及平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太3人各自的solo曲，充分展現團體整體性與個人特色並行的多元風貌，曲風跨越舞曲、抒情與實驗元素。

9月29日滿30歲的岸優太，生日當天更獲平野紫耀與神宮寺勇太暖心陪伴，官方IG公開的影片裡，岸身披寫有「生日快樂」的白色肩帶，戴著紅色「30」造型眼鏡，兩位成員則以舞蹈、彩球與愛心手勢熱情祝賀，讓岸雖然害羞卻笑容滿面，3人深厚情誼令粉絲動容。

Number_i全新專輯《No.II》已全面登上KKBOX、Apple Music、Spotify等串流平台。

