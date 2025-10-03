自由電子報
娛樂 最新消息

「本土劇林志玲」隔2年再戰八點檔 脫口暴雷演小三...導演傻眼翻白眼

王晴（左起）、謝瓊煖、蘇晏霈、宮美樂出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）王晴（左起）、謝瓊煖、蘇晏霈、宮美樂出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「本土劇林志玲」王晴隔2年回歸八點檔，2日出席民視新戲《豆腐媽媽》開鏡記者會。她開心表示：「第一次來民視，對角色很興奮、很期待，因為第一次演小三。」沒想到導演馮凱立刻翻了個白眼，她才驚覺自己暴雷了，急忙喊：「啊！不能講是不是？」馮凱則補充：「她演的小三，是不一樣的小三。」

王晴過去一直留著長髮，近期以短髮亮相。被問是否為角色而剪，她解釋：「好幾個月前就剪了，人生走到這個歲數，要試試看沒看過的自己，之後還會再修短一點，更符合角色。」自從剪了短髮，她被很多人問：「妳好勇敢！是不是感情受挫？打擊很大？」她笑說，其實是因為沒看過自己短髮的模樣，單純想嘗試新造型，「真的沒發生什麼事，剪完需要適應，但習慣後發現了不一樣的自己」。

王晴7月因將雞蛋放進微波爐加熱，結果發生爆炸，導致皮膚燙傷、眼角膜受傷。時隔2個多月，右眼角仍常感到不適，但眼角膜已無大礙，她過去因愛貓過世守喪而開始吃素，沒想到一吃就是18年，平常偶爾會吃蛋，但這次事件讓她有所感觸：「覺得是老天爺給我的啟發，我可以少吃一點蛋。」於是將主食改成豆腐，笑說剛好也呼應了這次戲名。

