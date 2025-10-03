BL劇《靈魂約定》見面會門票秒殺！王智騫「大肌肌」寵粉

洪暐（左起）、李定、邱勝揚、Martin王智騫、Kenji范麒智很感謝粉絲支持。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立BL劇《靈魂約定》播畢，日前舉辦粉絲見面會，主演群Martin王智騫、Kenji范麒智、洪暐、李定、邱勝揚皆出席與粉絲同樂。活動中安排了許多互動遊戲，讓粉絲近距離看到CP們的甜蜜互動，Martin王智騫、Kenji范麒智身穿黑白西裝禮服，帥氣演唱歌曲，讓粉絲直呼太浪漫，好像參加婚禮。男團選秀節目《原子少年2》出身的洪暐、李定也特別帶來克卜勒時期的經典舞曲，重現比賽時期的唱跳表演，讓全場粉絲熱血沸騰。

Kenji范麒智（左）和Martin王智騫合體。（三立提供）

在劇中尾聲讓許多觀眾心疼的邱勝揚即將入伍，他以歌聲來與粉絲短暫告別，而分飾兩角的Martin王智騫特別提前以夏澤方的角色錄製祝福影片，在場粉絲聯想到劇情發展，不禁感動落淚。先前Martin王智騫在宣傳時曾放話，若這場見面會門票兩分鐘內秒殺，他將在現場脫衣服答謝粉絲，當天也實現諾言露出壯碩的胸肌，讓粉絲一飽眼福。

王智騫露胸肌答謝粉絲。（三立提供）

隨著見面會的結束，《靈魂約定》也迎來尾聲，主演們也再次感性地說出內心的感謝。

Kenji范麒智一開口就哽咽謝謝四年來的好夥伴Martin，「從認識以來的四年多，我們經歷了很多，沒有你就沒有我，希望之後可以一直在一起！《靈魂約定》是我第一次演戲，也是讓大家第一次認識我，希望以後有更多的作品讓大家看到更多不一樣的我！」

Martin王智騫除了謝謝導演和團隊在拍攝期的指導，同樣也謝謝所有粉絲和搭檔Kenji，「有一個人可以陪你一起瘋一起鬧，做任何事情都不會和你計較後果的人，是很難遇到的，無論以後遇到任何困難，我會更有勇氣面對。」

剛成立新團體B CRUSH的洪暐表示，雖然平常他都嬉皮笑臉，但真的很感謝大家一年多來的陪伴，每次都想以更好、更進步的樣子和大家見面，很開心有這個旅程，「希望大家可以多多支持我們和我的團體。」

而在團體中有亮眼表現的李定，同樣是首次演戲獻給《靈魂約定》，很謝謝製作團隊選擇他，謝謝主演一直很照顧他，包含《原子少年1》的學長邱勝揚，在拍攝過程中教會他很多事，也再次提到他的好搭檔，「最重要的是謝謝洪暐，我對你的感謝永遠說不完！」而即將當兵的邱勝揚表示「第一次以演員身分和大家相聚，很開心認識大家，希望大家和我一起往前衝！」

