娛樂 最新消息

大咖天后「急奔醫院」輪椅照流出 腰部撕裂最新近況曝光

鄭秀文運動時傷到後腰。（翻攝自IG）鄭秀文運動時傷到後腰。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／綜合報導〕香港天后鄭秀文在社群消失兩週昨天終於現身，卻是曬出坐著輪椅的影片，讓歌迷震驚不已，原來她十幾天前健身時，不慎傷了後腰，當下去找了跌打損傷的師傅，後來卻因為疼痛持續，決定去照ＭRI（磁振造影），診斷出腰部撕裂兩處，幸好沒有傷及腰間盤，因此在家休息了十多天，直到這兩天才恢復。

鄭秀文痛到去醫院照MRI。（翻攝自IG）鄭秀文痛到去醫院照MRI。（翻攝自IG）

鄭秀文說，去照MRI時，因為距離比較遠，所以護士建議她坐輪椅，她形容：「每當地下有一些凸起的地方，輪椅一震，我就痛到吖吖聲。」更曬出自己拄著拐杖、寸步難行的模樣，直呼當時痛到連襯衫鈕扣都扣歪了，看來相當的憔悴，幸好休養過後現在已經可以慢慢做點運動，她餘悸猶存說：「提醒自己，以後要更謹慎。」演藝圈好友如阿Sa、張敬軒等都湧入要她好好保重身體。

鄭秀文因腰部撕裂傷，幾乎寸步難行。（翻攝自IG）鄭秀文因腰部撕裂傷，幾乎寸步難行。（翻攝自IG）

