兒被醫生稱「關鍵部位太小」 五熊產檢翻盤：你是川普？

五熊現在肚子裡有個男寶寶。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「五熊」蔡頤榛在電視劇《終極一班》中飾演的蔡五熊一角廣為人知，曾獲得金鐘獎兒童少年節目主持人獎項，親切的螢幕形象深植人心，她2020年結婚、2025年2月14日宣布懷孕喜訊，且肚子裡懷的是兒子，只是寶寶性別一開始卻「撲朔迷離」，讓夫妻倆猜不透。

酸兒辣女、圓肚子懷女寶、尖肚子是男寶等自古以來累積下來的先人經驗，時至今日仍然廣為流傳，五熊提到之前老公聽到上帝的聲音說可能是男生之外，自身的身體狀況也很符合從古至今流傳下來的經驗，甚至在產檢時，她老公隱約有看到男寶寶的關鍵部位，所以夫妻倆一直是以可能會是男生的心情來準備。

五熊結婚5年，終於當媽。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

只是原本預備好的情形卻被醫師一句「是女生」，迎來了大轉彎，醫師甚至誇下海口說：「只有3%的機會是男生，要不然就是關鍵部位太小了啦！」

雖然現實出乎夫妻倆的想像，但五熊很快就調整好心態，她老公卻一直抱持會翻盤的態度，直到再次產檢後的那天，不僅是全世界充滿大動盪的一天，或許更是他們夫妻倆以後將不斷提起的家庭史記。

五熊很期待兒子到來。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

她笑說產檢剛好是川普宣布關稅暫緩90天的那天，醫師照超音波的時候，很久都沉默不語，先生就忍不住問了「是不是男生？」結果還真的翻盤了，確定是兒子，事後五熊還說：「醫師，你是川普喔！一句話就讓我們家天翻地覆。」

