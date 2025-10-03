自由電子報
娛樂 最新消息

連續2任老公都偷吃 八點檔女神「被催毀」露面吐實情：出軌才有新世界

李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視新八點檔《豆腐媽媽》與李運慶首度合作演夫妻，2日出席開鏡記者會，李運慶誇她的角色是「很棒的賢內助」，蘇晏霈立刻吐槽：「但你是豆渣！」她笑說自己連兩檔戲都遇上老公出軌，「出軌才會有新世界」。

《豆腐媽媽》由王牌製作人黃錦鳳與蔣明燁聯手打造，金鐘導演馮凱暌違20年回歸民視執導。該劇跳脫傳統八點檔灑狗血的框架，以台灣人熟悉的「豆腐」為核心，講述一家人用愛與淚水守護傳統豆腐老店，並攜手克服挑戰的溫馨故事。

蘇晏霈分享，第一次與導演馮凱見面時，對方就告訴她：「妳之後會被老公背叛，當然後面會有甜頭。」她表示過去對馮凱並不熟悉，聊天時對方又直白說：「我會摧殘妳、把妳毀掉，再重新建設。」讓她當下一時語塞，後來執行製作人傳訊問：「今天導演說的話是真的，妳會哭嗎？」她則回：「我應該會哭吧！但如果到時候真的被罵哭了，不要理我，我一下就好了。」

蘇晏霈坦言，首次與馮凱合作雖緊張，但已做好功課和心理準備，「這次角色和我以往演過的完全不同，連造型也不是短髮，會有很大變化」，馮凱聽完立刻吐槽：「說造型會有很大變化…這樣就好了，因為造型不是短髮就是長髮。」蘇晏霈則嘴硬回：「也有光頭啊！」

王晴（左起）、謝瓊煖、蘇晏霈、宮美樂出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）王晴（左起）、謝瓊煖、蘇晏霈、宮美樂出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

導演馮凱也打趣回應：「我有說要摧殘、摧毀妳嗎？不要因為是妳是民視老前輩就這樣欺負我們新人。」他笑稱自己修佛很多年了，不會做這樣的人身攻擊，「說要『打掉重練』，是期待他們能有不一樣的表現，不要那麼像『公務員』，因為在電視台朝九晚五容易有慣性，希望幫他們找回當初表演的熱情和初衷」。

