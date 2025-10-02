自由電子報
娛樂 日韓

隆乳就是「反社會」 北韓金正恩下令取締

北韓領導人金正恩認為隆乳就是「反社會主義」，下令取締隆乳手術。（歐新社）北韓領導人金正恩認為隆乳就是「反社會主義」，下令取締隆乳手術。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現代人想變美除了天生之外，還能透過醫美手術讓自己變得更好看。許多人為了追求豐滿上圍，都會考慮進行隆乳手術，不過，北韓領導人金正恩認為隆乳就是「反社會主義」，下令取締隆乳手術。

根據英國媒體報導，平壤市公共安全部門已經發布緊急命令，嚴禁這種「腐朽的資本主義」也就是隆乳植入物，違法隆乳者將面臨勞改營的嚴厲懲罰。

女星陳天仁為了增加自信而隆乳。（翻攝自IG）女星陳天仁為了增加自信而隆乳。（翻攝自IG）

網紅「薔薔」林嘉凌則以抽脂補胸的方式，讓胸部變得更有料。（翻攝自IG）網紅「薔薔」林嘉凌則以抽脂補胸的方式，讓胸部變得更有料。（翻攝自IG）

藝人陳天仁產後認為胸部縮水，自信心受損，離婚後勇敢接受隆乳手術；網紅「薔薔」林嘉凌則以抽脂補胸的方式，讓胸部變得更有料，如果到了北韓，這下可就不妙了。

北韓指隆乳植入物是「腐朽的資本主義」。（美聯社）北韓指隆乳植入物是「腐朽的資本主義」。（美聯社）

北韓當局今年夏季在平壤等地市中心地區部署打擊小組，由便衣特工蒐查黑市醫師及胸部異常豐滿的女性。根據報導，女性如果被懷疑接受過隆乳相關手術，可能會被公共衛生人員強制進行身體檢查。

北韓政府聲稱，近期女性對隆乳、雙眼皮手術與紋眉的需求增加，是因為二、三十歲的女性受到「資產階級思想」的影響，故特別下令取締。

