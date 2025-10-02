自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗栗隨機刺殺2女童！惡行宛如《與惡》現實翻版 小燈泡陰影再被喚醒

〔記者邱奕欽／台北報導〕苗栗市今（2日）驚傳駭人隨機傷人案！40多歲邱姓男子竟將刀具綁在手上，當街猛刺2名11歲女童與1名50歲男子，造成多人重傷送醫。離譜行徑宛如《我們與惡的距離》現實翻版，再度喚起「小燈泡案」的社會陰影，也掀起外界隨機殺人攻擊的集體恐懼與討論。

苗栗邱姓兇嫌（左圖）隨機刺殺2女童，行徑與《我們與惡的距離》角色陳昌如出一徹。（組合照，本報資料照、公視提供）苗栗邱姓兇嫌（左圖）隨機刺殺2女童，行徑與《我們與惡的距離》角色陳昌如出一徹。（組合照，本報資料照、公視提供）

苗栗隨機殺人事發經過令人怵目驚心，目擊者表示邱姓兇嫌毫無預警揮刀攻擊，瞬間造成多人受傷，警方到場後迅速壓制犯嫌，正釐清動機與精神狀況。社會聯想到2016年「小燈泡命案」，也讓人直覺對比到2019年話題台劇《我們與惡的距離》，劇中兇手同樣隨機殺害2女童引起強烈既視感。

《我們與惡的距離》當年以王景玉案為藍本，由葉子彥飾演的陳昌隨機殺害女幼童，角色背後設定為罹患思覺失調症，戲劇甫播出便掀起全民討論，成為近年最具社會反思意義的影集。如今現實世界再度發生相似案件，讓不少網友直言「現實比戲劇更殘酷。」

事件再度揭開社會傷疤，輿論呼籲地方及中央政府必須正視避免悲劇重演，許多網友在新聞底下留言「我們真的沒有學到教訓」、「《我們與惡的距離》演的就是現在」、「每次事件過後都只剩口號。」專家也呼籲，不能僅止於戲劇反思，更應落實在制度與防範措施上。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中