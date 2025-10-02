苗栗隨機刺殺2女童！惡行宛如《與惡》現實翻版 小燈泡陰影再被喚醒

〔記者邱奕欽／台北報導〕苗栗市今（2日）驚傳駭人隨機傷人案！40多歲邱姓男子竟將刀具綁在手上，當街猛刺2名11歲女童與1名50歲男子，造成多人重傷送醫。離譜行徑宛如《我們與惡的距離》現實翻版，再度喚起「小燈泡案」的社會陰影，也掀起外界隨機殺人攻擊的集體恐懼與討論。

苗栗邱姓兇嫌（左圖）隨機刺殺2女童，行徑與《我們與惡的距離》角色陳昌如出一徹。（組合照，本報資料照、公視提供）

苗栗隨機殺人事發經過令人怵目驚心，目擊者表示邱姓兇嫌毫無預警揮刀攻擊，瞬間造成多人受傷，警方到場後迅速壓制犯嫌，正釐清動機與精神狀況。社會聯想到2016年「小燈泡命案」，也讓人直覺對比到2019年話題台劇《我們與惡的距離》，劇中兇手同樣隨機殺害2女童引起強烈既視感。

《我們與惡的距離》當年以王景玉案為藍本，由葉子彥飾演的陳昌隨機殺害女幼童，角色背後設定為罹患思覺失調症，戲劇甫播出便掀起全民討論，成為近年最具社會反思意義的影集。如今現實世界再度發生相似案件，讓不少網友直言「現實比戲劇更殘酷。」

事件再度揭開社會傷疤，輿論呼籲地方及中央政府必須正視避免悲劇重演，許多網友在新聞底下留言「我們真的沒有學到教訓」、「《我們與惡的距離》演的就是現在」、「每次事件過後都只剩口號。」專家也呼籲，不能僅止於戲劇反思，更應落實在制度與防範措施上。

