書偉父親告別式圓滿喊話「放心跟著菩薩去修行」 Energy全員到場悼念

〔記者陳慧玲／台北報導〕 Energy成員書偉父親今（2日）早舉行告別式，其他四位團員一同前往表達慰問之意。書偉也談到：「父親圓滿了！」並隔空向父親喊話：「爸，放心跟著菩薩去修行，接下來家裡就交給我們三兄弟來照顧，你辛苦了！」他也說：「爸，晚安！爸，我愛你！」

書偉（左二）完成父親（右）告別式，特別放上他和謝京穎（右二）結婚時的照片追憶。（翻攝自IG）

完成父親告別式，書偉談到：「今天來了好多爸爸的老同學、好兄弟、老同事、鄰居阿姨叔叔們，大家都來看爸爸，來送爸爸最後一程，從小到大左鄰右舍叔叔阿姨，爸爸的拜把兄弟、同事們，總是稱呼爸爸阿水、水哥。水哥這個稱呼，在這兩年中跟我有了親密的連結，彷彿我承接了爸爸的責任。」

相信音樂也表示：「書偉表示今天送父親最後一程，告別式一切圓滿。感謝所有前來陪伴、致意的長輩與朋友，也感謝這段時間大家給予的關心與祝福。我們都會把這份溫暖記在心裡。」另外談到：「書偉安頓好後續家事，會立刻回到工作崗位，與團員們繼續全力完成演出。」據了解，明晚Energy將到台南花園夜市和民眾同歡，粉絲可以期待在星期五晚上聽到Energy合體唱《星期五晚上》。

