賈靜雯16歲美貌超炸！35年後合體王耀慶「網讚根本一樣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈靜雯今（2日）在社群分享一張相隔35年的對比合照，舊照攝於1990年，當年她才16歲，與王耀慶留下清新合影。如今，2人再度同框完美「神還原」經典姿勢，引爆粉絲回憶殺，她更興奮喊「天呀…35年了！我們終於又再次合作！」直接宣布將攜手新作《紫色大麗花》。

賈靜雯、王耀慶時隔35年再聚首合影。（組合照，翻攝自IG、微博）

賈靜雯將這組珍貴照片曝光於IG限時動態與微博，1990年青澀模樣與2025年成熟氣質形成鮮明對比，王耀慶坐姿微笑不變、賈靜雯則搭肩站身後模樣依舊凍齡，被網友狂讚「根本沒變！」她也大方分享對好友的欣賞「你真的太好笑了，又太有智慧！很開心見到你～」。

消息一出立刻引發熱議，粉絲驚呼「我的天賈靜雯16歲超炸！」、「35年竟然沒差多少」、「合體照太夢幻！」還有人直言「這才是真正的神仙友情。」不少人期待2人在新戲《紫色大麗花》中的火花留言刷爆「快點開播！」、「青春記憶全回來了。」

