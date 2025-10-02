自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧出道作竟是蔡康永微電影 《縱身一躍》翻紅

于朦朧螢幕處女座竟是蔡康永微電影《縱身一躍》。（翻攝自YouTube）于朦朧螢幕處女座竟是蔡康永微電影《縱身一躍》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星于朦朧傳出墜樓身亡，雖然當局給出理由，定調為「排除刑事嫌疑」、「酒後意外墜樓」但，網路上卻眾說紛紜，甚至傳出「陰謀論」以及演藝圈潛規則。懷念于朦朧的網友瘋狂挖出他從前的作品，意外發現他的出道作竟然是蔡康永執導的微電影《縱身一躍》，同台演出的還有周迅、于文樂等人。

于朦朧相當崇拜蔡康永。（翻攝自YouTube）于朦朧相當崇拜蔡康永。（翻攝自YouTube）

除了在蔡康永的微電影裡出現之外，于朦朧過去接受採訪時也開心表示蔡康永跟「小S」徐熙娣是他的偶像。于朦朧當年上節目被問到關於《縱身一躍》相關問題時，于朦朧說：這部戲是螢幕首秀。更進一步提到：「因為我特別崇拜康永哥跟小S姐，然後我知道我能去拍的時候，我就嗨死了」。

當網友發現于朦朧跟蔡康永原來有過交集時大吃一驚，也有網友發現蔡康永也默默的關注著于朦朧事件的相關發展。

《縱身一躍》的演員表當中可見到蔡康永、于朦朧。（翻攝自YouTube）《縱身一躍》的演員表當中可見到蔡康永、于朦朧。（翻攝自YouTube）

