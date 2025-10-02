自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆拿舊愛私密片抵債後神隱！張繼科又出事了 落水畫面曝光

桌球奧運金牌選手張繼科2023年爆出拿前女友景甜的私密片抵賭債，不過張繼科本人否認到底。（資料照，翻攝自國際桌總官網）桌球奧運金牌選手張繼科2023年爆出拿前女友景甜的私密片抵賭債，不過張繼科本人否認到底。（資料照，翻攝自國際桌總官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星景甜2023年爆出被桌球奧運金牌前男友張繼科以私密片抵賭債，不過張繼科否認到底，景甜也絕口不提，持續演藝工作，張繼科則在社群消聲匿跡，今天卻瘋傳他在福建某景區拍攝瀑布時落水，事後景區回應「事發九龍洞，人沒事的」，張繼科也在評論區留言「假期旅行，注意安全」表示自己沒有受傷。

張繼科在景區落水畫面被瘋傳。（拍攝自微博）張繼科在景區落水畫面被瘋傳。（拍攝自微博）

張繼科在景區落水畫面被瘋傳。（拍攝自微博）張繼科在景區落水畫面被瘋傳。（拍攝自微博）

張繼科落水影片一曝光就上了熱搜，畫面中他原本蹲著拍攝瀑布，下一秒卻滑落入水中，四周遊客被嚇到驚呼，紛紛伸出手來拉他，網友看了直呼「心疼又好笑」，也不禁幫他辦案，「感覺是有人擠下去的，他在瞪人」、「被有個人滑倒鏟下去的」、「後面倒了被踹下去的」，還有人打趣「景區又有新景點了『張繼科落水處』」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中