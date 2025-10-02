爆拿舊愛私密片抵債後神隱！張繼科又出事了 落水畫面曝光

桌球奧運金牌選手張繼科2023年爆出拿前女友景甜的私密片抵賭債，不過張繼科本人否認到底。（資料照，翻攝自國際桌總官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星景甜2023年爆出被桌球奧運金牌前男友張繼科以私密片抵賭債，不過張繼科否認到底，景甜也絕口不提，持續演藝工作，張繼科則在社群消聲匿跡，今天卻瘋傳他在福建某景區拍攝瀑布時落水，事後景區回應「事發九龍洞，人沒事的」，張繼科也在評論區留言「假期旅行，注意安全」表示自己沒有受傷。

張繼科在景區落水畫面被瘋傳。（拍攝自微博）

張繼科落水影片一曝光就上了熱搜，畫面中他原本蹲著拍攝瀑布，下一秒卻滑落入水中，四周遊客被嚇到驚呼，紛紛伸出手來拉他，網友看了直呼「心疼又好笑」，也不禁幫他辦案，「感覺是有人擠下去的，他在瞪人」、「被有個人滑倒鏟下去的」、「後面倒了被踹下去的」，還有人打趣「景區又有新景點了『張繼科落水處』」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

