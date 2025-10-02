反共網紅「樂樂法利」終於能來台灣了 陸委會發言人證實

長期在國際為台灣發聲的外國籍YouTuber「樂樂法利」LeLe Farley解禁可來台灣。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕海外媒體人兼YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等3人去年來台觀選，上節目錄影收取酬勞，被認定非法工作，禁止入境台灣。陸委會發言人梁文傑今（2）說，他們是台灣所需要的朋友，其實不止這3人，另一名長期在國際為台灣發聲的外國籍YouTuber「樂樂法利」LeLe Farley，也已經解禁了。

陸委會證實，在他們的背書下，對於3人的處分已經解禁，當中也包含長期在國際為台灣發聲的YouTuber「樂樂法利」LeLe Farley。由於這些海外民主派人士長期受到陸委會關注，而陸委會也認為他們於國際為台灣自由民主制度發聲，得以讓國際社會了解台灣狀況。

長期支持海外民主運動且了解中共內部情勢的YouTuber具由特殊技術及經驗，也是台灣所需要的朋友。樂樂法利長期在國際社會對中共體制進行戳破與揭露，自然也被列為解禁者之列。

樂樂法利在YouTube頻道擁有超過42萬訂閱數，今年3月11日原從洛杉磯飛往台灣，有意正式搬到台灣，卻被告知禁止入境，時隔半年，已有轉圜。

